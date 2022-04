Nekdanja žena Phila Collinsa moža našla prek agencije za spremljevalce

Nekdanja žena glasbenika Phila Collinsa, Orianne Cevey, je našla moža s pomočjo spletne strani, ki ponuja družbo moških spremljevalcev. 32-letni Thomas Bates naj bi se tam oglaševal kot seksi intelektualec, Orianne pa naj bi njegove usluge začela plačevati, ko je bila še vedno poročena s Collinsom in z njim tudi živela.

Orianne Cevey, nekdanja žena Phila Collinsa, je svojega 32-letnega moža našla prek spletne strani, ki ponuja družbo moških spremljevalcev. Na spletni strani naj bi se Thomas Bates v tistem času predstavljal kot seksi intelektualec, sedaj 48-letna Orianne pa naj bi z njim, še pred ločitvijo s Collinsom, živela v moževem dvorcu v Miamiju. 48-letnica naj bi vztrajala pri sestajanju z Batesom, leta 2020 pa sta se v Las Vegasu poročila, ne da bi predhodno podpisala predporočno pogodbo. Collinsova nekdanja žena naj bi svojega ljubimca naselila v možev 37 milijonov evrov vredni dvorec v Miami Beachu, medtem ko je bil bobnar skupine Genesis na turneji po Evropi.

Collins naj bi bil nad novico, da se je njegova nekdanja žena ponovno poročila presenečen, še bolj pa ga je šokirala novica, da je svojega novega moža nastanila v njegovem dvorcu. Na sodišče je vložil zahtevo, da se oba izselita z njegovega posestva, sodišče pa je njegovi zahtevi ugodilo.

Mladoporočenca sta se preselila v 5,5 milijona evrov vredni dvorec v Forth Lauderdalu na Floridi, njuno razmerje pa se je takrat začelo krhati. V ločitvenih papirjih, ki sta jih vložila, je zapisano, da je bil mož v času, ko sta se spoznala, zaposlen v agenciji, ki ponuja storitve spremljevalcev. Žena ga je tam tudi našla in izbrala ter se začela z njim sestajati.

"Njuno razmerje je hitro napredovalo in se spremenilo v romantično zvezo. Žena je moža prepričala, da je zapustil agencijo za spremljevalce in se z njim poročila," je zavedeno v ločitvenih dokumentih. Zalagala naj bi ga z oblačili priznanih modnih oblikovalcev in z dragimi urami, njihova vrednost pa naj bi skupaj znašala 69 tisoč evrov. Kupila mu je tudi avtomobil znamke Aston Martin v vrednosti 315 tisoč evrov.

Čeprav ga je žena razvajala z dragimi stvarmi, pa Bates v ločitvenih papirjih navaja, da mu je po vrnitvi po praznikih, ko je obiskal svojo družino, grozila, da mu bo odrezala genitalije, skrila oblačila in osebne stvari. "Žena, ki ima črni pas v borilnih veščinah in je trenirala boks, je moža v preteklosti večkrat fizično napadla. Mož je moral celo kriče poklicati na pomoč hišno pomočnico, da bi se izognil novemu ženinemu napadu," je še navedeno.

Coveyjeva je decembra 2021 spoznala, da je prehitro skočila v novo zakonsko zvezo in sporočila, da se bo po letu dni ločila od Batesa. Razlog za ločitev je navedla pandemijo. "Verjamem, da me je čustveni pretres, ki ga je povzročila pandemija, pripravil do tega, da sem se obnašala na način, ki ni značilen za mojo osebnost," je zapisala v izjavi na družbenem omrežju Instagram.