Nekdanja žena Roberta De Nira ne bo dobila polovice njegovih igralskih prihodkov

V Hollywoodu se vedno kdo ločuje in deli premoženje. Med njimi je tudi 78-letni igralec Robert De Niro, ki se je ločil od dolgoletne žene Grace Hightower. Pred dnevi je sodišče odločilo, da Grace ne bo dobila polovice De Nirovih igralskih prihodkov iz časa, ko sta bila še zakonca, in s tem pritrdilo nižjemu sodišču, ki je tako odločilo že meseca februarja.

"Moževi prihodki, ki so bili zasluženi medtem, ko je bila zakonska zveza še sklenjena, so njegova osebna lastnina," je odločilo sodišče. Februarja je manhattanski sodnik Matthew Cooper v izjavi zapisal: "Prihodki, ki jih je Robert De Niro zaslužil z igralstvom, filmsko produkcijo ali drugimi naložbami, pripadajo njemu osebno in so njegova ločena lastnina."

Ne glede na odločitve sodišča, bo De Nirova nekdanja žena iz zakona odkorakala z milijoni. Predporočna pogodba namreč določa, da mora par v primeru razveze prodati njuno skupno domovanje, ki je vredno 17 milijonov evrov, pet milijonov pa nato pripada Grace za nakup novega domovanja po lastni izbiri.