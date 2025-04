Nekdanja žena Scottieja Pippna potrdila zvezo z 19 let mlajšim Jeffom Cobyjem

Larsa Pippen, nekdanja žena košarkarja Scottieja Pippna, je ponovno zaljubljena. 50-letnica, ki so jo nedavno v javnosti ujeli med poljubljanjem 31-letnega nekdanjega košarkarja Jeffa Cobyja, je potrdila zvezo, par pa se je skupaj pojavil na rdeči preprogi premiere filma The Accountant 2 v Los Angelesu.

Larsa Pippen in Jeff Coby sta potrdila zvezo. 50-letna zvezdnica resničnostne oddaje Real Housewives of Miami in 31-letni nekdanji košarkar sta skupaj stopila na rdečo preprogo ob premieri filma The Accountant 2 in tako potrdila govorice, da sta v romantičnem razmerju. Par so pred dnevi ulični fotografi ujeli med poljubljanjem v eni od garažnih hiš v Miamiju, zvezdnica, ki še nedavno javno ni želela govoriti o svojem ljubezenskem življenju, pa je zdaj v novi zvezi z veliko mlajšim moškim.

Larsa Pippen in Jeff Coby sta potrdila zvezo. FOTO: Profimedia icon-expand

Na fotografijah, ki so nastale na dogodku v Los Angelesu, je 50-letnica pozirala ob nekdanjem košarkarju, za to priložnost pa je izbrala črno obleko, ki spominja na bodi s tančico, videz pa dopolnila s črnimi sandali z visoko peto in manjšo torbico. Coby je za to priložnost oblekel črne hlače in črno srajco, pod katero je nosil belo majico s kratkimi rokavi, videz pa dopolnil z belimi športnimi copati.

Par so nedavno ujeli med poljubljanjem in objemanjem v eni od garažnih hiš v Miamiju, vir blizu zaljubljencev pa je za Page Six dejal: "Larsa in Jeff se sestajata že od januarja. Zelo sta srečna." Larso in Jeffa so v javnosti prvič skupaj opazili marca, ko se je mati štirih otrok z roko v roki sprehajala z veliko mlajšim moškim, skupaj pa sta se udeležila tudi rojstnodnevne zabave njene prijateljice Marysol Patton. "Bila sta simpatična. Ona je kar žarela," je še povedal vir.

50-letnica je bila tudi pred Jeffom v zvezi z mlajšim moškim. To je bil sedaj 34-letni Marcus Jordan, sin nekdanjega košarkarja Michaela Jordana. Sestajati sta se začela leta 2022, njuno burno razmerje pa se je končalo marca 2024. Kot je povedala v eni izmed izjav po tem, ko sta končala razmerje, razlog ni bila razlika v letih. Larsa je bila med letoma 1997 in 2021 poročena z zvezdnikom lige NBA Scottiejem Pippnom, s katerim ima štiri otroke.