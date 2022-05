Nekdanja žena Shaquilla O'Neala znova v zakon

Shaunie so v zakon pospremili njeni trije sinovi – 25-letni Myles , 22-letni Shareef in 19-letni Shaqir – dogodek pa se je odvil na golf igrišču resorta Aurora, kjer je 200 gostov zabavala tudi gospel pevka Yolanda Adams.

''Od očeta sem se poslovila v februarju. Zato sem se resnično borila s tem, kako mi bo uspelo priti mimo svatov do izbranca. Izgubiti očeta med pripravami na poroko je bilo izjemno zahtevno, zato so me v roke bodočega moža predali sinovi,'' je 47-letnica povedala za revijo People. Dogodka sta se udeležili tudi njeni dve hčeri, 20-letna Amirah in 16-letna Me'arah . Neesta je nosila bleščečo obleko s podpisom Jean Louis Sabajai, Henderson pa se je odločil za kremno obleko Dolce & Gabbana.

Shaunie in šest let mlajši izbranec sta se po dveh letih zveze zaročila novembra 2021. Pred tem je bila med letoma 2002 in 2011 poročena s Shaquillom O'Nealom. Ta je pred časom spregovoril o svojem propadlem zakonu, pri čemer je prevzel polno odgovornost za konec zveze. 50-letnik je priznal: ''Bil sem slab človek" in dodal: "Ona je bila čudovita, res je bila. Vse je bila moja krivda." Kaj natančno je počel in s čim je nekdanjo ženo užalil, pa takrat ni želel razpravljati: "Nisem je zaščitil in nisem spoštoval najinih zaobljub.''