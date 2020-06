Nekdanja žena sprožila sodni postopek proti Eltonu Johnu

Par se je spoznal leta 1983 v Londonu, v času, ko je Elton delal na albumu Too Low for Zero. Manj kot leto kasneje se je Blauelova pridružila pevčevi ekipi na turneji po Avstraliji. Par se je poročil na valentinovo leta 1984 v Sydneyju. Čez štiri leta se je zakonski par razšel, to se je zgodilo istega leta kot pevčevo priznanje, da je homoseksualec."Zasvojenec z mamili razmišlja takole: 'Imel sem dovolj fantov in to me ni osrečilo, zato bom imel ženo, to bo vse spremenilo. Renate sem ljubil. Ona je super dekle. Zares sem jo imel zelo rad. Ampak, veste ... to, da sem jo prizadel, je ena od stvari, ki jo v življenju najbolj obžalujem,'''je v intervjuju iz leta 2008 povedal pevec.

Elton John se je leta 2014 poročil z dolgoletnim partnerjem Davidom Furnishem, skupaj imata dva otroka, 9-letnega Zacharyja in 7-letnega Elijaha. V knjigi spominov iz leta 2019 je razkril, da je Renate Blauel povabil na obisk, ko je prvič postal starš, vendar je povabilo zavrnila.