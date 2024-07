Nekdanja žena Sylvestra Stallona večerjala v restavraciji na Hvaru

"Nocoj smo z veseljem postregli brezčasno ikono. Od velikih zaslonov in rdečih preprog pa vse do naše terase, ena in edina Brigitte Nielsen. Hvala, ker ste večerjali z nami," je ob fotografijo, s katero se je seveda pohvalil na družbenih omrežjih, zapisal Ivan Gospodnetić. Kaj točno so zvezdnici postregli in kako všeč ji je bila njihova hrana, pa ni razkril.