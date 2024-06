Nekdanja žena Travisa Barkerja: Dovolj imam prekletih Kardashianov

Nekdanja žena Travisa Barkerja, Shanna Moakler, ne izgubljala besed, ko gre za družino Kardashian – kljub temu, da je z njimi povezana prek njenih in bobnarjevih otrok. "Ni mi treba imeti rada prekletih Kardashianov in če povem pošteno, sem že naveličana govoriti o njih," je povedala v intervjuju za People. "Danes stojim tukaj kot zrela ženska, ki je šla skozi vse to ... Ne briga me več, kaj si kdo misli o meni. Ponosna sem na to, kar sem," je dodala.