Božične in novoletne počitnice so pred vrati, nekateri zvezdniki pa so visoke temperature že zamenjali za sneg. Med njimi je tudi Mehičanka Jacqueline Bracamontes, ki smo jo pred leti občudovali v objemu Williama Levyja v uspešnici Čarovnija ljubezni. Z možem in petimi hčerkami trenutno dopustuje v Koloradu, kjer je tudi praznovala okroglih 40 let.