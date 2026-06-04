Nekdanja zvezdnika Otoka ljubezni znova postala starša

Čeprav sta se v zadnjih letih zaročila, nato razšla, kmalu pa zopet pristala skupaj, je njuna sreča trenutno popolna. Molly-Mae Hague in Tommy Fury sta namreč znova postala starša. Zvezdnika, ki sta se spoznala in zaljubila v resničnostnem šovu Otok ljubezni, sta na družbenih omrežjih sporočila, da se je njuni družini pridružil nov član.

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27-letnica je na Instagramu delila fotografijo iz porodnišnice, s katero je svetu sporočila, da je znova postala mama in da je njuna hčerka Bambi končno postala starejša sestrica. "In bili smo štirje," je zapisala ob objavi črno-bele fotografije, na kateri njen dragi, njuna triletnica in ona sama le smejoč opazujejo malo dojenčico, ki leži na bolniški postelji. Katerega spola je dojenček in kdaj se je rodil, še ni jasno, prav tako skrivnost zaenkrat ostaja ime novorojenčka.