Nekdanje Bondovo dekle nasprotuje temu, da tajni agent postane oče

Britt Ekland, ki je blestela kot Bondovo dekle, je zgrožena nad odločitvijo ustvarjalcev novega filma o tajnem agentu. Ta se bo namreč v novi filmski stvaritvi, ki v kinematografe prihaja v novembru, preizkusil v vlogi očeta petletne deklice. To po njenem mnenju uniči vso fantazijo in njegovo nedotakljivost.

Ustvarjalci filmov o Jamesu Bondu so se odločili, da bo tajni agent v novem filmu Ni čas za smrtzablestel še v eni vlogi - to je vloga očeta. Agent 007 bo v zadnji filmski stvaritvi franšize oče petletne deklice. Ideja je naletela na mešane odzive, svoje mnenje o tej temi pa je podala tudi igralka Britt Ekland. Nekdanje Bondovo dekle je nad odločitvijo zgroženo in jo ostro obsoja, saj po njenem mnenju uniči vso fantazijo, saj bi moral ikonični lik za vedno ostati nedotakljiv.

icon-expand Britt Ekland je svoje mnenje o Bondu kot očetu podala v pogovoru za britanski jutranji tv program. FOTO: Youtube

Po njenem mnenju očetovska figura ni združljiva s fantazijo o tajnem agentu. Igralka, ki se je v filmu o Bondu pojavila leta 1974, ko je v celovečercuThe man with the golden gun blestela ob nepozabnem Rogerju Mooru. ''Mislim, da bi Bond moral biti malenkost bolj nedotakljiv, saj je del fantazije. Vsi si želijo biti Bond,''je povedala in producentoma Barbari Broccoli ter Michaelu G. Wilsonunamenila kritiko, saj bi kot ustvarjalca filmov o agentu to pač morala vedeti.

icon-expand Britt Ekland in Roger Moore v filmu 'The man with the golden gun'. FOTO: Profimedia

''Bilo bi čudovito, če bi zavrteli čas nazaj in ga spremenili v tradicionalnega, izkušenega samca,''je še dodala. James Bond se bo v zadnjem filmu torej preizkusil v vlogi očeta petletneMatilde, ki je sad ljubezni z Dr. Madeleine Swann, ki jo igra francoska igralka Lea Seydoux. Javnost so novice o potencialni Bondovi hčeri dosegle že pred nekaj tedni, ko se je na spletni dražbi pojavil urnik snemanja in razporeditev igralcev po posameznih snemalnih dneh. Dokument razkriva celo sceno, ki je bila posneta na prizorišču v južni Italiji, ki vključuje lik petletne Matilde, ki jo je upodobila igralka Lisa Dorah Sonne.Vse domneve pa so podkrepile tudi fotografije paparacov, ki so v objektiv ujeli majhno deklico v modrih hlačah, ki se je družila s preostalim delom snemalne ekipe