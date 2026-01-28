Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nekdanje Brooklynovo dekle o Victorii: Nad naju je poslala fotografe

London, 28. 01. 2026 12.57 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Tallia Storm

Po obtožbah Brooklyna Beckhama svojima staršema se je oglasila njegova nekdanja dekle, pevka Tallia Storm. Ta je razkrila svojo izkušnjo z njegovo slavno mamo Victorio in jo obtožila, da je nekoč nad njo in svojega sina poslala ulične fotografe, ki sta se jim skušala izogniti.

Pevka Tallia Storm trdi, da je Victoria Beckham nekoč poslala ulične fotografe na lokacijo, kjer se je nahajala z njenim sinom Brooklynom Beckhamom, čeprav je vedela, da se jim skušata izogniti. Kot je povedala med intervjujem s Piersom Morganom, se je incident zgodil pred več kot desetletjem, ko sta bila takrat še najstnika par, ona pa je ravno takrat imela tonsko vajo.

Nicola in Brooklyn Beckham sta v sporu z Victorio in Davidom Beckhamom.
Nicola in Brooklyn Beckham sta v sporu z Victorio in Davidom Beckhamom.
FOTO: Profimedia

V intervjuju je opisala, da se ji je zdelo nenavadno, da so na lokacijo že prej poslali varnostno ekipo, ko pa sta se z Brooklynom pozneje skupaj vračala domov, pa so ju pred vhodom na prizorišče pričakali fotografi.

"Takrat sem bila tako prestrašena," je dejala in pojasnila, da je do tedaj že spoznala njegove starše. "David je pred tem pripeljal Brooklyn k meni domov. Spoznala sem Victorio, ki sem jo videla v pižami, vse je bilo čudovito in ni bilo napetega vzdušja med nami," se je spominjala.

Preberi še Beckhamovi prvič po drami skupaj v javnosti: odgovor Brooklynu

Kot je dejala, se je prestrašila, da bi Brooklyn sklepal, da je bila ona tista, ki je poklicala fotografe, da bi ju skupaj fotografirali. "To se je zgodilo pred približno desetimi leti, ko je bilo v Londonu vsega skupaj 20 ali 30 uličnih fotografov, oni pa so mi povedali, da so za lokacijo, kjer se bova nahajala, izvedeli od Victoriine ekipe," je še povedala.

Pevka se je odzvala tudi na nedaven Brooklynov upor staršem in ga pri tem podprla. "Končno je najšel svoj glas in moč, da reče: 'Počakajte malo, nisem nekdo, ki se ga samo razkazuje.' Neverjetno sočustvujem z njim," je dodala.

brooklyn beckham victoria beckham tallia storm ulični fotografi

Heidi Klum uživa v posebnem ritualu: 'Masaža in čips – boljše ne more biti!'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
28. 01. 2026 13.09
pa dobr ne bomo kupili knjige ok?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469