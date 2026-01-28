Nekdanje Brooklynovo dekle o Victorii: Nad naju je poslala fotografe

Pevka Tallia Storm trdi, da je Victoria Beckham nekoč poslala ulične fotografe na lokacijo, kjer se je nahajala z njenim sinom Brooklynom Beckhamom, čeprav je vedela, da se jim skušata izogniti. Kot je povedala med intervjujem s Piersom Morganom, se je incident zgodil pred več kot desetletjem, ko sta bila takrat še najstnika par, ona pa je ravno takrat imela tonsko vajo.
V intervjuju je opisala, da se ji je zdelo nenavadno, da so na lokacijo že prej poslali varnostno ekipo, ko pa sta se z Brooklynom pozneje skupaj vračala domov, pa so ju pred vhodom na prizorišče pričakali fotografi.
"Takrat sem bila tako prestrašena," je dejala in pojasnila, da je do tedaj že spoznala njegove starše. "David je pred tem pripeljal Brooklyn k meni domov. Spoznala sem Victorio, ki sem jo videla v pižami, vse je bilo čudovito in ni bilo napetega vzdušja med nami," se je spominjala.
Kot je dejala, se je prestrašila, da bi Brooklyn sklepal, da je bila ona tista, ki je poklicala fotografe, da bi ju skupaj fotografirali. "To se je zgodilo pred približno desetimi leti, ko je bilo v Londonu vsega skupaj 20 ali 30 uličnih fotografov, oni pa so mi povedali, da so za lokacijo, kjer se bova nahajala, izvedeli od Victoriine ekipe," je še povedala.
Pevka se je odzvala tudi na nedaven Brooklynov upor staršem in ga pri tem podprla. "Končno je najšel svoj glas in moč, da reče: 'Počakajte malo, nisem nekdo, ki se ga samo razkazuje.' Neverjetno sočustvujem z njim," je dodala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.