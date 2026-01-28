Nekdanje Brooklynovo dekle o Victorii: Nad naju je poslala fotografe

Pevka Tallia Storm trdi, da je Victoria Beckham nekoč poslala ulične fotografe na lokacijo, kjer se je nahajala z njenim sinom Brooklynom Beckhamom, čeprav je vedela, da se jim skušata izogniti. Kot je povedala med intervjujem s Piersom Morganom, se je incident zgodil pred več kot desetletjem, ko sta bila takrat še najstnika par, ona pa je ravno takrat imela tonsko vajo.

Nicola in Brooklyn Beckham sta v sporu z Victorio in Davidom Beckhamom. FOTO: Profimedia

V intervjuju je opisala, da se ji je zdelo nenavadno, da so na lokacijo že prej poslali varnostno ekipo, ko pa sta se z Brooklynom pozneje skupaj vračala domov, pa so ju pred vhodom na prizorišče pričakali fotografi. "Takrat sem bila tako prestrašena," je dejala in pojasnila, da je do tedaj že spoznala njegove starše. "David je pred tem pripeljal Brooklyn k meni domov. Spoznala sem Victorio, ki sem jo videla v pižami, vse je bilo čudovito in ni bilo napetega vzdušja med nami," se je spominjala.