Nekdanje dekle Al Pacina ponovno v družbi 38 let starejšega: 'Sva samo prijatelja'

Prijateljstvo je lahko osnova za nadaljnje romantično razmerje, a 31-letna producentka Noor Alfallah vztraja, da sta z 69-letnim Billom Maherjem zgolj prijatelja in bo tako tudi ostalo. Nekdanjo partnerko zvezdnika Al Pacina, s katerim imata 2-letnega otroka, videvajo v javnosti s komikom Billom že dobro leto – vse odkar sta se s Pacinom razšla. Takrat je Noor zatrdila, da nista v romantičnem razmerju, zdaj pa sta z druženjem za noč čarovnic ponovno zanetila govorice na družbenih omrežjih, ki so jih preplavile njune skupne fotografije.
Kamere so ju ujele v objektiv, ko sta se v Los Angeelsu vračala s tradicionalne zabave Vas J. Morgana in Michaela Brauna za noč čarovnic. Noor in 38 let starejšega Billa so ujeli smejoča na zadnjih sedežnih avtomobila – ona v črni opravi s korzetom, on pa v rdeči tuniki z zlatimi detajli in rdečo kravato.
Pred letom dni in po razhodu a Pacinom je Noor v javnosti zatrdila: "Bill je moj prijatelj, resnično sva samo prijatelja." K temu je dodala: Sicer je čudovit, a ostajava prijatelja. Kljub nedavnemu druženju producentka vztraja pri tem.
"Sva samo prijatelja, ki se poznata že vrsto let, živita v isti okolici in sta se slučajno udeležila iste zabave za noč čarovnic," je povedala in pojasnila, da sta bili na zabavi tudi njena mati in sestra." Ob tem je Noor dodala, da sta s 85-letnim Pacinom v zelo dobrih odnosih in ima njun 2-letni sin Roman čudovita starša.
