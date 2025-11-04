Svetli način
Tuja scena

Nekdanje dekle Al Pacina ponovno v družbi 38 let starejšega: 'Sva samo prijatelja'

Los Angeles, 04. 11. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
3

Javnost že dobro leto ugiba o novem razmerju nekdanje partnerke in matere otroka Al Pacina – Noor Alfallah. Po tem ko sta se pred dobrim letom Noor in Pacino razšla, so producentko takoj zatem videli v družbi priljubljenega, 38 let starejšega komika. S svojim sobotnim druženjem za noč čarovnic sta zopet zanetila govorice o razmerju, a Noor odgovarja: Sva samo prijatelja.

Prijateljstvo je lahko osnova za nadaljnje romantično razmerje, a 31-letna producentka Noor Alfallah vztraja, da sta z 69-letnim Billom Maherjem zgolj prijatelja in bo tako tudi ostalo. Nekdanjo partnerko zvezdnika Al Pacina, s katerim imata 2-letnega otroka, videvajo v javnosti s komikom Billom že dobro leto – vse odkar sta se s Pacinom razšla. Takrat je Noor zatrdila, da nista v romantičnem razmerju, zdaj pa sta z druženjem za noč čarovnic ponovno zanetila govorice na družbenih omrežjih, ki so jih preplavile njune skupne fotografije.

Bill Maher in Noor Alfallah.
Bill Maher in Noor Alfallah. FOTO: Profimedia

Kamere so ju ujele v objektiv, ko sta se v Los Angeelsu vračala s tradicionalne zabave Vas J. Morgana in Michaela Brauna za noč čarovnic. Noor in 38 let starejšega Billa so ujeli smejoča na zadnjih sedežnih avtomobila – ona v črni opravi s korzetom, on pa v rdeči tuniki z zlatimi detajli in rdečo kravato.

Noor Alfallah in Al Pacino
Noor Alfallah in Al Pacino FOTO: Profimedia

 Pred letom dni in po razhodu a Pacinom je Noor v javnosti zatrdila: "Bill je moj prijatelj, resnično sva samo prijatelja." K temu je dodala: Sicer je čudovit, a ostajava prijatelja. Kljub nedavnemu druženju producentka vztraja pri tem.

Preberi še Al Pacino je potrdil, da sta se s 30-letno Noor Alfallah razšla

"Sva samo prijatelja, ki se poznata že vrsto let, živita v isti okolici in sta se slučajno udeležila iste zabave za noč čarovnic," je povedala in pojasnila, da sta bili na zabavi tudi njena mati in sestra." Ob tem je Noor dodala, da sta s 85-letnim Pacinom v zelo dobrih odnosih in ima njun 2-letni sin Roman čudovita starša.

POP IN
noor alfallah al pacino bill maher razmerje
Naslednji članek

Jonathan Bailey je najbolj seksi moški leta 2025

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
04. 11. 2025 12.48
..........punci je potrebno priznati da je hrabra, ima dober želodec in se ne boji salmonele..........
ODGOVORI
0 0
zeko2105
04. 11. 2025 12.41
prostitutka bogatašev
ODGOVORI
0 0
veneti
04. 11. 2025 12.27
+1
a ni bolj poceni in moralno da si dobi prostitutko si vsaj sramote ne bi delal.
ODGOVORI
1 0
