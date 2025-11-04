Nekdanje dekle Al Pacina ponovno v družbi 38 let starejšega: 'Sva samo prijatelja'

POP IN

Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve

Bodi na tekočem z vsem, kar se vrti na POP TV, KANAL A, KINO, BRIO, OTO in ASTRA! Zakulisne zgodbe, ekskluzivne vsebine in tvoje najljubše oddaje – vse na enem mestu.

Strinjam se s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake.