Nekdanje dekle Andrewa Tata: Rekel je, da me bo posilil ali ubil

Zloglasni Andrew Tate se sooča z novimi obtožbami. Bivša izbranka ga toži zaradi domnevnega spolnega napada in nasilja. Manekenka Brianna Stern je o incidentu spregovorila na družbenih omrežjih, kjer je delila več zapisov o njunem razmerju. 38-letnik naj bi jo pretepal, ji grozil s posilstvom in smrtjo, med njunim zadnjim srečanjem pa naj bi jo celo davil.

Andrew Tate se sooča s tožbo nekdanjega dekleta, ki ga je obtožila spolnega napada in nasilja. Manekenka Brianna Stern je v tožbi podrobno opisala domnevno fizično in čustveno zlorabo, ki naj bi se dogajala v njuni desetmesečni zvezi. Zahtevala je tudi prepoved približevanja. V izjavi je odvetnik Tata Joseph McBride dejal, da njegova stranka "odločno zanika" trditve in manekenko obtožil, da to počne iz finančnih razlogov. "Pripravljeni smo ostro braniti Andrewa na sodišču, kjer bo resnica razkrila to neutemeljeno prevaro," je dejal.

Andrew Tate FOTO: Profimedia icon-expand

Brianna Stern trdi, da jo je zloglasni Tate napadel marca v hotelu Beverly Hills, potem ko se je sprva začel njun sporazumno dogovorjen spolni odnos. V tožbi je po poročanju revije The Guardian navedeno: "Tate je začel verbalno poniževati tožnico, kot je to počel rutinsko – toda tokrat je bilo veliko hujše, bolj agresivno in bolj nasilno. Tate je nato začel dušiti tožnico. Sčasoma je tožnica začela jokati in ga rotiti, naj preneha. Ni hotel. Tate je še naprej dušil tožnico, vse močneje in močneje, zaradi česar je tožnica skoraj izgubila zavest."

Sodni dokumenti opisujejo, kako naj bi jo Tate, ki se prav tako sooča z obtožbami v Romuniji, večkrat udaril po glavi in obrazu. V izjavi, objavljeni na Instagramu, je Sternova dejala, da je tožbo vložila zato, ker si želi, da ljudje slišijo njeno zgodbo. "Velikokrat sem razmišljala, da bi preprosto tiho zapustila Andrewa in ničesar rekla ali naredila, ker me je bilo strah in iskreno, težko sem sprejela, da sem bila zlorabljena," je med drugim zapisala in dodala: "Večkrat mi je rekel, da mi bo uničil življenje, me posilil ali ubil, če mu bom prekrižala pot."

Manekenka je o domnevnem incidentu spregovorila tudi na omrežju X, kjer je delila več zapisov, ki jih je naslovila:"MOJA LASTNINA SI." "Moje ime je Bri Stern. Sem iz Los Angelesa, Kalifornija. Poleti 2024 sem spoznala Andrewa Tata in bila sva v razmerju skoraj leto dni," se je glasila prva objava, ki ji je pripela fotografijo, na kateri izpostavlja svojo modrico. Domnevna žrtev je objavila posnetke zaslona njunih zasebnih pogovorov. "Če si moja, zakaj te ne smem udariti?" naj bi jo vprašal v enem izmed sporočil, na kar mu je ona odgovorila: "Prestrašil si me s svojimi besedami," on pa naj bi odvrnil: "Se me bojiš?" Manekenka mu je nato odgovorila: "Ne odobravam fizičnega nasilja. Ni mi všeč niti, ko me udariš med seksom."

