Nekdanje dekle Bena Afflecka prvič v javnosti z novim izbrancem

Ana de Armas, zvezdnica filma Nož v hrbet (Ana de Armas), in Paul Boukadakis, podpredsednik podjetja, ki stoji za aplikacijo Tinder, sta skupaj prišla na newyorško letališče Johna F. Kennedyja in, po njunem videzu sodeč, po tihem upala, da ju ne bo nihče prepoznal. Paparaci so 33-letno Ano in 37-letnega Paula ujeli v trenutku, ko sta čakala v vrsti za varnostni pregled.

Igralka kubanskih korenin je bila videti elegantno urejena, saj je nosila ohlapno krojen suknjič s tankimi črtami, obute je imela mokasinke, na obrazu pa je imela rožnato zaščitno masko, medtem ko je Paul nosil kavbojke, belo majico, temno modro jakno in črno obrazno masko.