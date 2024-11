Nekdanje dekle Brooklyna Beckhama razkrilo, da je homoseksualka

Končno je priznala, kar se je namigovalo od leta 2018. Chloë Grace Moretz so všeč dekleta. Pred šestimi leti so se v medijih pojavile govorice o tem, da je istospolno usmerjena, saj so jo fotografi ujeli med poljubljanjem z manekenko in fotografinjo Kate Harrison , a tega nikoli ni uradno priznala.

Nato je dejala, da je od teh volitev odvisno marsikaj. "Verjamem, da vlada nima nobene pravice odločati o mojem telesu in da morava odločitve o mojem telesu sprejemati samo jaz in moj zdravnik," je zapisala in nadaljevala: "Kamala Harris bo naše pravice varovala namesto nas. Kot homoseksualka verjamem v potrebo po pravni zaščiti, ki ščiti skupnost LGBTQ+. V tej državi potrebujemo zaščito in dostop do oskrbe, ki jo potrebujemo in si jo zaslužimo." Obenem je svoje sledilce spodbudila k udeležbi na volitvah.