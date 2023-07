Nekdanje dekle igralca Jonaha Hilla obtožuje čustvene zlorabe

Ljubezen med deskarko Sarah Brady in igralcem Jonahom Hillom je že nekaj časa zgodovina, ki pa nekdanjo partnerko komika še vedno muči. Ta je na družbenem omrežju s svojimi sledilci delila, da še zmeraj okreva po razmerju, saj jo je Hill v času, ko sta bila par, čustveno zlorabljal.

Sarah Brady, nekdanje dekle igralca Jonaha Hilla, je pred kratkim na družbenem omrežju delila serijo posnetkov zaslona sporočil, ki naj bi si jih izmenjala z nekdanjim partnerjem, in ga obtožila čustvene zlorabe. Kot je pripisala, je to storila v opozorilo vsem dekletom, ki trpijo čustveno zlorabo v svojem razmerju, in dodala, da je preteklo leto posvetila zdravljenju.

icon-expand Nekdanji par Jonah Hill in Sarah Brady FOTO: Profimedia

"To je opozorilo vsem dekletom. Če vaš partner z vami govori na takšen način, naredite načrt za izhod. Pokličite me, če potrebujete nekoga za pogovor," je ob fotografijah posnetka zaslona, na katerih so domnevno izmenjana sporočila z 39-letnim zvezdnikom, pripisala deskarka. V sporočilih jo je Hill prosil, naj na Instagramu izbriše vse fotografije, na katerih nosi bikinke, ko mu je ustregla, pa naj bi zvezdnik dejal, da je to dober začetek. Bradyjeva pa ni razumela, kaj je s tem želel doseči. "Ni moja naloga, da te učim. Moje meje so povsem jasno začrtane," ji je na to odgovoril zvezdnik in dodal: "Nekatere med njimi zavračaš, kar si jasno pokazala, jaz pa upam, da te bo to osrečilo." Delila je še eno serijo izmenjanih sporočil med nekdanjim parom, kjer je Hill zapisal, da v primeru, da bo še naprej objavljala svoje fotografije v kopalkah, deskala z moškimi in se ukvarjala z manekenstvom, on ni pravi moški zanjo.

Deskarka, ki je zvezo s Hillom potrdila avgusta 2021, je pozneje zapisala: "Tudi sama se soočam s težavami duševnega zdravja, a tega ne izrabljam za to, da nadzorujem ljudi, kot je on to počel meni. To je bilo leto zdravljenja in rasti, ki sem ga dosegla s pomočjo ljubljenih oseb in zdravnikov. Vrnila sem se k življenju, kjer nimam občutka krivde, sramu in samoobsojanja za tako majhne stvari, kot je deskanje v kopalkah in ne v bolj konservativnem kombinezonu. Verjamem, da je pred menoj še nekaj zdravljenja od te čustvene zlorabe." Športnica je nato delila še zasebno sporočilo, ki naj bi si ga izmenjala z nekdanjim partnerjem, ta pa naj bi ji poslal več pomenljivih komentarjev pod fotografijami, na katerih je v kopalkah. "Tole javno delim, saj je ohranjanje tega v zasebnosti povzročilo več škode mojemu duševnemu zdravju, kot mu lahko deljenje," je ob tem pripisala.