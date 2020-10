Nekdanje dekle Kanyeja Westa: 10 let po razhodu me še vedno nadleguje

Amber Rose in Kanye West sta bila par med letoma 2008 in 2010.

Znano je, da ima Kanye West v zadnjih letih hude težave z bipolarno motnjo in da je prav s svojimi nekontroliranimi izpadi že nekajkrat tudi prizadel svojo ženo in mamo svojih otrok Kim Kardashian. A Kim je vsakič prizadel nenamerno, za svoje nekdanje dekle pa je zelo zavedno izbiral grde besede in jo označeval za prostitutko ter celo izjavil, da se je po njunem razhodu moral vsaj 30-krat stuširati, da je Amber Rose sploh lahko spral s sebe.

No, v najnovejšem intervjuju je o njegovem odnosu zdaj spregovorila prav ona, 37-letnica, ki še po desetih letih od razhoda trpi verbalno nadlegovanje nekdanjega partnerja. V najnovejšem radijskem intervjuju je spregovorila, kaj si o vsem skupaj misli.

"Od njega se nisem ničesar naučila, od njega nisem ničesar 'prevzela'. Sva dve popolnoma drugačni osebi. Sama sem zelo čutna, empatična in dobra oseba. Ne morete najti nobene osebe, ki bi o meni lahko rekla kar koli grdega, razen njega," je začela Amber in s tem mislila na Kanyeja. Ko jo je radijski novinar vprašal, kaj meni o izjavi, da se je moral 30-krat stuširati, da jo je lahko spral s sebe, je odgovorila: "To lahko reče samo narcis. Najprej si dve leti v zvezi z nekom in ga pelješ okoli sveta. Tej osebi kupiš ves nakit, na glas kričiš, kako zelo jo imaš rad, in potem se ta ista oseba odloči, da ta zveza ne pelje nikamor. Ne vem, ali te stvari govori, da bi se njegova žena počutila bolje, ampak da me zmerja in da pravi, da sem cipa, in omenja vsa ta spiranja mene s sebe … Mislim, resno? Deset let po razhodu mi je rekel, da sem prostitutka. Samo pusti me na miru, nič ti nočem."