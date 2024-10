Nekdanje dekle Liama Payna: Najin sin Bear ne bo nikoli več videl očeta

Članica skupine Girls Aloud in nekdanja sodnica v šovu X Factor Cheryl je po smrti Liama Payna , s katerim imata sina Beara , razočarana nad poročanjem medijev v povezavi s smrtjo zvezdnika, ob tem pa je poudarila, da je težko tudi za njunega sedemletnika, ki se mora sedaj soočiti z resničnostjo in sprejeti, da nikoli več ne bo videl svojega očeta.

Britanska zvezdnica je v objavi na družbenem omrežju izpostavila, da jo boli srce, ker sina ne bo mogla zaščititi pred novicami o očetu, ob tem pa se je navezala na poročila v medijih, kjer so opisali zvezdnikove težave z odvisnostjo, in poročila, v katerih so fotografije razdejane hotelske sobe, ki jo je Payne uničil pred smrtjo.

Cheryl in Payne sta bila v zvezi med leti 2016 in 2018, leta 2017 pa sta se razveselila sina. V objavi na Instagramu je priložila tudi fotografijo očeta in sina, ki je na njej še dojenček, oba pa ležita skupaj v postelji. "Ko skušam premostiti ta prelomni trenutek in se soočati z lastno žalostjo v tem neverjetno težkem času, bi rada prijazno spomnila, da smo izgubili človeka. Liam ni bil le zvezdnik in pevec, bil je sin, brat, stric, dragi prijatelj in oče najinega sedemletnega sina, ki se mora sedaj soočiti z resničnostjo, da nikoli več ne bo videl svojega očeta," je začela zapis.

"Kar me najbolj skrbi, je, da bo Bear nekega dne imel dostop do vseh grozovitih novic in medijskih izpostavitev, ki smo jih videli v zadnjih dneh. Srce se mi lomi, ker ga v prihodnosti pred tem ne bom mogla zaščititi. Prosim vas, da razmislite, v kakšen namen služijo nekatere vsebine, kot da povzročajo nadaljnjo bolečino vsem, ki so ostali za njim. Preden komentirate ali objavljate videe, se vprašajte, ali bi si želeli, da jih berejo vaša družina in otroci," je nadaljevala.