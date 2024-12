Nekdanje dekle Liama Payna se je zaročilo dva meseca po njegovi smrti

Nekdanje dekle Liama Payna Sophia Smith je zaročena. Vplivnica je veselo novico delila na družbenem omrežju. Njen partner James Bridgwood jo je za roko zaprosil na božični dan. 30-letna Sophia je z Liamom hodila med letoma 2013 in 2015. Liam, ki je tragično umrl oktobra pri 31 letih, je Sophio povabil ven več kot 20-krat, preden je pristala na zmenek z njim.

Sophia, ki je ostala v stiku z Liamovimi sorodniki in znanci, je prejela mnogo čestitk. Med njimi je bilo tudi kar nekaj čestitk oboževalcev pokojnega glasbenika, saj so Sophio pogosto videli ob Liamu, z njim se je udeležila tudi zadnje koncertne turneje One Direction .

Sophia je na družbenem omrežju delila videoposnetek zaroke. Na njem lahko vidimo zaročenca, obdana s cvetnimi listi vrtnic in steklenico šampanjca, medtem ko sta se v pižamah družila s svojo hčerko Angelino Grace , ki se je rodila aprila 2023. "Da, milijonkrat," je pripisala k videoposnetku in dodala datum zaroke.

Liam ​​Payne in Sophia Smith leta 2015.

Po njunem razhodu pred skoraj desetimi leti je Liam priznal, da je bil povsem potrt. V pogovoru za The Sun je dejal: "Če želiš z nekom ravnati pravilno, je včasih bolje, da ne slediš tistemu, kar ti narekuje srce, ampak tistemu, kar je zanj najboljše." Poročali so, da je nekdanji par razpravljal o načrtih za poroko, preden sta se odločila, da prekineta svojo ljubezensko razmerje.

V intervjuju za revijo Attitude je povedal: "Pogovarjala sva se o poroki, vendar se nama zdi, da sva pri starosti 22 let malo mlada. Sophia mora oditi in delati, kar hoče. Nočem, da postane ena tistih deklet, ki ostane doma in v resnici ne počne ničesar takšnega."

Njena vesela novica prihaja skoraj tri mesece po Liamovi smrti. Nekdanji pevec skupine One Direction je tragično umrl pri komaj 31 letih. Padel je s tretjega nadstropja hotela. Obdukcija je razsodila, da je Liam umrl takoj po padcu, ki je povzročil številne poškodbe in posledično povzročil notranje in zunanje krvavitve.