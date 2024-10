Nekdanje dekle Liama Payna: Večkrat je napovedal svojo smrt

Nesrečni padec čez balkon hotela v Buenos Airesu, zaradi katerega je umrl Liam Payne, je sprva deloval kot nesreča. Zvezdnik je bil po pričevanju očividcev in osebja hotela vidno pod vplivom raznih substanc, v njegovi sobi pa so našli tako alkohol kot tudi droge. Kot so ugotavljale oblasti, naj bi bil pri padcu le delno pri zavesti, poraja pa se tudi vprašanje, če je šlo za samomor.

Govorice o tem, da se je nekdanji član skupine One Direction sam odločil končati svoje življenje, so še bolj podžgale besede njegove nekdanje zaročenke. Maya Henry je namreč le nekaj dni pred njegovo smrtjo javno priznala, da ji je pevec večkrat dejal, da bo kmalu umrl. "Odkar sva se razšla, mi je pogosto pošiljal sporočila, da ni dobro. Vedno se je igral s smrtjo in pogosto mi je rekel, da bo umrl," je zaupala v podcastu Internet is dead.

Zvezdnika sta bila v zvezi od leta 2018 do leta 2022, letos februarja pa je vplivnica napovedala svojo knjigo z naslovom Looking Forward, ki so jo navdihnili zapisi v dnevniku, ki jih je napisala, ko je hodila s pevcem. "Ne igram se s smrtjo. Če mi rečeš, da boš umrl, ti bom poskušala pomagati ne glede na to, kaj si naredil. Mislim, da je izkoristil prijaznost moje družine," je poudarila Maya. Hkrati je dodala, da jo je eden od Liamovih prijateljev posvaril, naj knjige ne izda. "Dejal je, da to trenutno ni primerno zaradi njegovega duševnega zdravja," je povedala in dodala, da se je stanje Britanca v zadnjih dneh zelo poslabšalo, a več ni mogla razkriti. "Vedno je rekel, da mu je žal in da ne more živeti sam s sabo. Poznam njegov življenjski slog in bala sem se, da bi prišel dan, ko se bo zgodilo kaj slabega. Vedno sem mu želela pomagati," je še dejala.