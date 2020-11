Nekdanje dekle Maradone v solzah: Njegova družina mi ne dovoli slovesa

''Jaz sem njegovo zadnje dekle. Do tega, da se od njega dostojno poslovim, imam enake pravice kot ostali,'' je v solzah med gostovanjem v oddaji argentinske televizije povedala 30-letna Rocio Oliva. Z nogometnim zvezdnikom sta bila skupaj šest let.

Smrt nogometnega velikanaDiega Maradoneje pretresla športni svet, za njim pa žaluje tudi nekdanja zaročenka, s katero sta bila v zvezi šest let. Sedaj 30-letna Rocio Oliva je z legendarnim športnikom preživela čas v obdobju med letoma 2012 ter 2018. Čeprav je bila na začetku njune zveze stara šele 22 let, pa je bila ljubezen resnična in močna.

icon-expand Rocio Oliva med gostovanjem v oddaji ni mogla zadrževati solza. FOTO: Youtube

Rocio je pred kratkim gostovala v pogovorni oddaji na eni od argentinskih televizij, v kateri je med obujanjem spominov voditeljem priznala, da ji nekdanja soproga nogometnega zvezdnika preprečuje, da bi se od Maradone dostojno poslovila.Claudia Villafañein preostanek družine ji namreč nista dovolila v bližino pokojnikove krste.''S tem so užalili mene in Diega. Jaz sem njegova zadnja partnerica, imam enako pravico do tega, da se od njega poslovim, kot vsi ostali. Ne vem, zakaj to počnejo, saj nikogar ne izzivam,'' je med oddajo razložila v solzah.

icon-expand Par leta 2013, po zabavi ob njenem 23. rojstnem dnevu. FOTO: Profimedia

''Diego je bil moj nekdanji partner, želim se od njega posloviti, to moram storiti. Želel je, da sem ob njem do zadnjega diha. Samo midva veva, kakšna je bila najina zveza in ljubezen ter kako močno sva bila zaljubljena,''je še dodala. V daljšem pogovoru se je dotaknila tudi njegovih lepih lastnosti in spomina na nekdanjega zaročenca, ki ji bo za vedno pri srcu: ''Bil je skromen, imel je ogromno srce in je resnično ljubil življenje. V srcu imam samo lepe spomine. Imel me je zelo rad. To mi sedaj polni dušo.''

icon-expand Rocio se je spomnila nekaterih skupnih trenutkov. FOTO: Youtube