Nekdanje dekle princa Harryja pokazalo razkošen zaročni prstan

Pred kratkim smo pisali o tem, da se je nekdanje dekle britanskega princa Harryja, 30-letna Cressida Bonas, zaročila z nepremičninskim agentom, Harryjem Wentworthom-Stanleyjem. Veselo novico je na svojem Instagram profilu delil srečni zaročenec, ki je njuno fotografijo pospremil s kratkim in jedrnatim sporočilom: ''Poročila se bova.'' Na takrat objavljeni fotografiji je možno od daleč opaziti tudi Cressidin zaročni prstan, britanski fotografi pa so zdaj v svoje fotografske objektive ujeli prstan tudi od blizu in sicer v času, ko je bodoča nevesta s prijateljico obedovala v eni od britanskih restavracij.