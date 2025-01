Nekdanje dekle princa Harryja pričakuje drugega otroka

35-letnica je v intervjuju za revijo Spectator razkrila, da je v veselem pričakovanju. "To je moja druga nosečnost," je povedala manekenka in zaupala, da sta se z možem Harryjem Wentworthom-Stanleyjem odločila za umetno oploditev. "Že prvič sem zanosila z IVF, imela pa sva še en zarodek shranjen in sva ga uporabila sedaj," je dodala.

Med drugim je še dejala, da je navdušena nad znanostjo, ki omogoča preživetje zarodkov. "Neverjetno je, da lahko majhen skupek zamrznjenih celic, ki že živijo, preživi in to več let. Znanost, ki stoji za tem postopkom, me še naprej preseneča," je dejala igralka, obenem pa priznala, da je druga nosečnost povsem drugačna kot prva, saj jo tokrat muči jutranja slabost.