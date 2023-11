Nekdanje dekle raperja Diddyja: Končno sem pripravljena spregovoriti

Raper Diddy se spopada s tožbo nekdanjega dekleta Cassie, ki trdi, da jo je zvezdnik posilil, z njo trgoval za spolne usluge in jo pretepal. Obenem je 37-letnica v tožbi še zapisala, da je imel raper pogosto nenadzorovane napade jeze in da je nekoč uničil avto Kida Cudija, ker je želel z njo na zmenek. 54-letni glasbenik vse obtožbe zavrača in trdi, da gre zgolj za izsiljevanje nekdanjega dekleta.

S tožbo, v kateri ga nekdanje dekle obtožuje posilstva in spolne zlorabe, se spopada še en zvezdnik. Raper Diddy se je tako znašel v boju s Cassie, saj mu ta očita, da se je v času njune 10 let trajajoče zveze do nje vedel nasilno in jo izkoriščal. "Po letih v tišini in temi sem končno pripravljena povedati svojo zgodbo in spregovoriti v svojem imenu in v korist drugih žensk, ki se spopadajo z nasiljem in zlorabo v svojih odnosih," je povedala za tuje medije.

icon-expand Sean Diddy Combs FOTO: Profimedia

K temu, da javno pove resnico, jo je spodbudilo tudi dejstvo, da se izteka newyorški zakon, ki določa, da lahko žrtve do 23. novembra prijavijo svoje napadalce. "Postalo mi je jasno, da je to priložnost, da spregovorim o travmi, ki sem jo doživela in zaradi katere bom okrevala do konca svojega življenja," je še dejala. Cassie, s pravim imenom Casandra Ventura, je tako na newyorško sodišče vložila tožbo, v kateri je zapisala, da je v razmerje z glasbenim mogotcem, ki sta ga začela leta 2007, pristala zgolj iz strahu pred maščevanjem. Ko sta se leta 2005 spoznala, je bil Diddy najprej njen nadrejeni, saj je podpisala pogodbo z založbo Bad Boy Records, ki jo je on ustanovil. Kmalu naj bi zapovedal nadzor nad njenim življenjem, saj jo je želel imeti zase. Cassie je bila takrat stara komaj 19 let, pevec pa 37 let. Kot je zapisano v tožbi, jo je zvezdnik kmalu po začetku zveze začel omamljati, s čimer se je začel njen boleč boj z zlorabo drog in alkoholom, poleg tega pa ji je plačal stanovanje in avto, kar je pomenilo, da popolnoma nadzoruje njeno življenje. Pogosto je imel tudi nenadne izbruhe nenadzorovane jeze, ko se je fizično znašal nad svojim dekletom. "Zaradi številnih modric, ki jih je dobila od njegovih udarcev, jo je za nekaj dni skril v hotel, da bi prikril svoje napade," je povedal njen odvetnik in poudaril, da je zato postala otopela na zlorabo. "Začela je slepo slediti njegovim navodilom iz strahu, da bi bila znova deležna hudega pretepa," je še dodal. Vse naj bi se zgodilo pred njegovimi zaposlenimi in osebjem, a so bili vsi preveč prestrašeni, da bi karkoli rekli. Poudarila je tudi, da jo je raper, njegovo pravo ime je Sean John Combs, prisilil, da v torbici nosi strelno orožje.

icon-expand Diddy in Cassie sta bila skupaj 10 let. FOTO: Profimedia

Raper je med drugim Cassie silil v srečanja s prostituti, na katerih so vedno uživali ekstazi, kokain, GHB, ketamin, marihuano in alkohol, on pa jih je med spolnim odnosom tudi snemal. Pred tovrstnimi srečanji je zaradi tesnobe tudi večkrat bruhala. Kot je še zapisala v tožbi, je 54-letnika želela večkrat zapustiti, a jo je s pomočjo svojih zaposlenih vedno izsledil in jo prisilil, da se vrne k njemu. Če tega ne bi storila, ji je obljubil, da bo njena pevska kariera trpela. To pa še ni vse, kar je o slavnem raperju zapisala pevka. Med drugim ji je leta 2011, ko je začela kratko razmerje z raperjem Kidom Cudijem, grozil in jo pretepel, ker je našel njuna e-poštna sporočila. Leto kasneje ji je dejal, da bo razstrelil njegov avto in približno ob tistem času, ko je to napovedal, se je to tudi zgodilo. Ko se ga je leta 2017 odločila zapustiti, sta se srečala na večerji, da bi stvari končala, po srečanju pa je vdrl v njen dom in jo posilil. "Potrebovala je intenzivno medicinsko in psihološko oskrbo, da si je opomogla od travme, ki jo je preživela," je zapisano v tožbi.