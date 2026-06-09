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Nekdanje dekle Travisa Kelceja: Sem samska in pripravljena na nove zmenke

Los Angeles, 09. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Kayla Nicole

Kayla Nicole je tudi več let po koncu zveze z zvezdnikom ameriškega nogometa Travisa Kelce-ja pogosto v središču pozornosti. Medtem ko naj bi njen nekdanji partner s Taylor Swift načrtoval spektakularno poroko, je televizijska voditeljica razkrila, da je sama ostaja samska.

Nekdanja partnerka zvezdniškega športnika Travisa Kelce-ja ostaja samska. "Mislim, da prihaja moje obdobje zapeljivke v videospotih," se je pošalila Kayla Nicole, ki pravi, da aktivno hodi na zmenke, spoznava nove ljudi in se izvrstno počuti v svoji koži.

Travis Kelce in Kayla Nicole
Travis Kelce in Kayla Nicole
FOTO: Profimedia

"Zdaj sem odprta za vse možnosti," je svoje romantično življenje opisala televizijska voditeljica. Njena zveza z zvezdnikom ameriškega nogometa se je začela leta 2017 in naj bi z vmesnimi prekinitvami trajala več kot 5 let. V tem času sta s Kelce-jem veljala za enega izmed bolj javno izpostavljenih in priljubljenih parov. Z začetkom špornikove zveze s slavno Taylor Swift pa je veliko javne pozornosti poželo tudi nekdanje dekle. "Nikoli nisem bila del zgodbe, ki sem jo ljudje ustvarili o meni," je zanimanje javnosti komentirala 34-letna estradnica.

Medtem pa krožijo vedno glasnejše govorice o tem, da naj bi Travis Kelce in Taylor Swift načrtovala spektakularno poroko v newyorški areni Madison Square Garden. Ameriški portal TMZ namreč poroča o slavju, ki naj bi se ga udeležilo med 1200 in 1300 povabljencev.

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Kljub temu, da se je pred časom špekuliralo o intimnejšem slavju na posestvu Swiftove na Rhode Islandu, so te kasneje ovrgli, zaljubljenca sta namreč že večkrat jasno namignila, da si želita veliko in razkošno poroko, na katero bi lahko povabila veliko število povabljencev.

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