Nekdanje dekle Travisa Kelceja: Sem samska in pripravljena na nove zmenke

Nekdanja partnerka zvezdniškega športnika Travisa Kelce-ja ostaja samska. "Mislim, da prihaja moje obdobje zapeljivke v videospotih," se je pošalila Kayla Nicole, ki pravi, da aktivno hodi na zmenke, spoznava nove ljudi in se izvrstno počuti v svoji koži.

Travis Kelce in Kayla Nicole FOTO: Profimedia

"Zdaj sem odprta za vse možnosti," je svoje romantično življenje opisala televizijska voditeljica. Njena zveza z zvezdnikom ameriškega nogometa se je začela leta 2017 in naj bi z vmesnimi prekinitvami trajala več kot 5 let. V tem času sta s Kelce-jem veljala za enega izmed bolj javno izpostavljenih in priljubljenih parov. Z začetkom špornikove zveze s slavno Taylor Swift pa je veliko javne pozornosti poželo tudi nekdanje dekle. "Nikoli nisem bila del zgodbe, ki sem jo ljudje ustvarili o meni," je zanimanje javnosti komentirala 34-letna estradnica.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia

Kayla Nicole Profimedia













Medtem pa krožijo vedno glasnejše govorice o tem, da naj bi Travis Kelce in Taylor Swift načrtovala spektakularno poroko v newyorški areni Madison Square Garden. Ameriški portal TMZ namreč poroča o slavju, ki naj bi se ga udeležilo med 1200 in 1300 povabljencev.