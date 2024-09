Nekdanje dekle v bran Grohlu, žena po tolažbo k zvezdniški prijateljici

Dave Grohl je pred dnevi sporočil, da je postal oče nezakonske hčerke, po priznanju nezvestobe pa se trudi, da bi mu žena in njune tri hčere spet zaupale in mu odpustile. Kljub temu, da je s svojim priznanjem razočaral oboževalce, pa ni ostal sam. Javno ga je podprlo nekdaje dekle Jennifer Finch, s katero sta bila par v 90. letih, ki vztraja, da je 55-letnik odličen oče in prijatelj.

Dave Grohl po priznanju nezvestobe in razkritju, da je postal oče nezakonskega otroka, ni ostal sam. Javno ga je podprlo nekdanje dekle, glasbenica in fotografinja Jennifer Finch, s katero se je sestajal v 90. letih, ki je v izjavi za TMZ dejala, da je 55-letni pevec skupine Foo Fighters odličen oče in prijatelj.

Dava Grohla in ženo Jordyn Blum so pred dnevi opazili skupaj, ona pa je snela svoj poročni prstan. FOTO: Profimedia icon-expand

58-letnica je zatrdila, da sta z nekdanjim partnerjem tudi po koncu razmerja ostala v tesnem odnosu, zato je lahko iz prve vrste opazovala dinamiko njegove družine, saj je bila na turneji z njegovo skupino. Kot je še dodala, se Dave zelo trudi, da bi popravil situacijo, v katero je spravil svojo družino. Finch si želela govoriti o podrobnostih svoje pretekle zveze s pevcem in se pošalila, da bo to morda storila, ko bo Grohlova najmlajša hči dopolnila 18 let. Nekdanji bobnar skupine Nirvana in Jordyn Blum imata skupaj 18-letno Violet Maye, 15-letno Harper Willow in 10-letno Ophelio Saint, v izjavi na Instagramu pa je razkril, da je dobil še eno hči, podrobnosti o njej in njeni materi pa ni razkril. Dodal je, da bo za najmlajšo hči poskrbel in bo ljubeč oče.

48-letna Blum moževe nezvestobe javno še ni naslovila, nedavno pa so jo že opazili brez poročnega prstana. Za podporo naj bi se po poročanju Daily Maila obrnila na prijateljico Kate Hudson, ta pa naj bi bila razočarana, da je Dave pri svojih letih prevaral ne le ženo, temveč tudi njune tri hčerke. "Kate ji je poslala ogromno darilno košaro z baloni in personaliziranimi sporočilci. Rekla ji je, da ji je na voljo in naj ne omahuje pri tem, da bi jo poklicala. Če bi potrebovala, bi takoj prihitela k njej in ji bila na voljo," je razkril vir.