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Nekdanje Diddyjevo dekle po izplačilu visoke odškodnine zapustilo ZDA

New York, 04. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Cassie Ventura

Cassie Ventura, nekdanje dekle Seana 'Diddyja' Combsa, ki je s svojim pričanjem pomembno vplivalo na njegovo obsodbo, je zapustila ZDA. Kot kažejo sodni dokumenti, se pevka ne namerava več vrniti v domovino, poroča Page Six.

Cassie Ventura je v novih sodnih dokumentih v tožbi zoper spolnega delavca Claytona Howarda navedla, da ne živi več v ZDA in se v domovino nima namena vrniti. Kdaj se je odselila in kje se je ustalila, ni znano. Pevka je pred letom pričala v sojenju zoper nekdanjega partnerja Seana 'Diddyja' Combsa in tako pomembno vplivala na njegovo obsodbo zaradi dejanj, povezanih s prostitucijo.

Cassie Ventura s Seanom Diddyjem Combsom
Cassie Ventura s Seanom Diddyjem Combsom
FOTO: Profimedia

Med sojenjem, ki je potekalo v New Yorku, je pod prisego dejala, da je državljanka ZDA, a ni prebivalka Kalifornije. Takrat je tudi razkrila, da je v poravnavi v civilnem postopku iz leta 2023, ko ga je obtožila posilstva, fizične zlorabe in prisilnih spolnih odnosov s spolnimi delavci, prejela 20 milijonov odškodnine.

Ko je porota glasbenega mogula spoznala za krivega, je pevkin odvetnik Doug Widor v izjavi za javnost dejal, da je bila Cassie zelo pogumna, da se je javno izpostavila in pričala zoper zvezdnika. Sojenje je sicer potekalo za zaprtimi vrati in brez kamer, o njem pa so poročali zgolj izbrani novinarji.

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Eden od spolnih delavcev, ki jih je kot pričo med sojenjem poklicalo tožilstvo in je trdil, da sta ga najela Ventura in Combs skupaj, je lani zoper nekdanji par vložil skupno tožbo. Howard trdi, da se je med spolnim odnosom s Cassie okužil s spolno prenosljivo boleznijo in da je brez njegove privolitve prekinila nosečnost, ko je zanosila z njim.

Pevko v tožbi obtožuje tudi manipuliranja, da je pristal na to, da je jemal droge in imel nezaščitene spolne odnose z njo. Ker je utrpel čustvene in fizične poškodbe ter bil zaradi tega prikrajšan za delo ter dohodek, imel stroške zdravljenja, trpel čustvene in fizične bolečine in izgubil voljo do življenja, zahteva od nekdanjega para odškodnino.

Razlagalnik

Sean 'Diddy' Combs, znan tudi pod imeni Puff Daddy in P. Diddy, je eden najvplivnejših ameriških glasbenih producentov, raperjev in podjetnikov. V 90. letih prejšnjega stoletja je ustanovil založbo Bad Boy Records, ki je igrala ključno vlogo pri popularizaciji hip-hop glasbe in oblikovanju karier številnih zvezdnikov. Poleg glasbe je ustvaril uspešen modni imperij in se uveljavil kot eden najbogatejših ljudi v zabavni industriji.

Zunajsodna poravnava je dogovor med tožnikom in tožencem, ki se sklene pred koncem sodnega postopka ali namesto njega. S tem se stranki izogneta dolgotrajnemu in dragemu sojenju ter negotovosti sodne odločitve. V takšnih primerih toženec pogosto plača določen znesek denarja, tožnik pa se v zameno odpove nadaljnjim pravnim zahtevkom v zvezi z istim primerom, pri čemer se pogosto vključi tudi klavzula o zaupnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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