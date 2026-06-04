Nekdanje Diddyjevo dekle po izplačilu visoke odškodnine zapustilo ZDA

Cassie Ventura je v novih sodnih dokumentih v tožbi zoper spolnega delavca Claytona Howarda navedla, da ne živi več v ZDA in se v domovino nima namena vrniti. Kdaj se je odselila in kje se je ustalila, ni znano. Pevka je pred letom pričala v sojenju zoper nekdanjega partnerja Seana 'Diddyja' Combsa in tako pomembno vplivala na njegovo obsodbo zaradi dejanj, povezanih s prostitucijo.

Cassie Ventura s Seanom Diddyjem Combsom FOTO: Profimedia

Med sojenjem, ki je potekalo v New Yorku, je pod prisego dejala, da je državljanka ZDA, a ni prebivalka Kalifornije. Takrat je tudi razkrila, da je v poravnavi v civilnem postopku iz leta 2023, ko ga je obtožila posilstva, fizične zlorabe in prisilnih spolnih odnosov s spolnimi delavci, prejela 20 milijonov odškodnine. Ko je porota glasbenega mogula spoznala za krivega, je pevkin odvetnik Doug Widor v izjavi za javnost dejal, da je bila Cassie zelo pogumna, da se je javno izpostavila in pričala zoper zvezdnika. Sojenje je sicer potekalo za zaprtimi vrati in brez kamer, o njem pa so poročali zgolj izbrani novinarji.

Eden od spolnih delavcev, ki jih je kot pričo med sojenjem poklicalo tožilstvo in je trdil, da sta ga najela Ventura in Combs skupaj, je lani zoper nekdanji par vložil skupno tožbo. Howard trdi, da se je med spolnim odnosom s Cassie okužil s spolno prenosljivo boleznijo in da je brez njegove privolitve prekinila nosečnost, ko je zanosila z njim. Pevko v tožbi obtožuje tudi manipuliranja, da je pristal na to, da je jemal droge in imel nezaščitene spolne odnose z njo. Ker je utrpel čustvene in fizične poškodbe ter bil zaradi tega prikrajšan za delo ter dohodek, imel stroške zdravljenja, trpel čustvene in fizične bolečine in izgubil voljo do življenja, zahteva od nekdanjega para odškodnino.