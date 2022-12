Nekdanjega moža Sandre Bullock noseča žena obtožuje varanja

"Medtem ko sem jaz noseča, se Jesse podi za drugimi dekleti," je zapisala 29-letnica v že izbrisani objavi, pozneje pa dodala: "Zelo so me prizadele stvari, ki mi jih je naredil. Ni se oziral na nikogar, razen na sebe. Res je ogaben človek. Vsi se lahko smejejo na moj račun in se norčujejo iz mene. Nič ne more biti huje od tega, kako se počutim sedaj," je še zapisala Jamesova žena, ki je dodala, da so jo ljudje že pred poroko svarili glede njega: "Res bi morala bolje razmisliti, imate prav."

Kljub temu, da je 53-letnik obtožbe nezvestobe tokrat zanikal, pa je v preteklosti že večkrat prevaral nekdanje partnerke, med njimi tudi nekdanjo ženo Sandro Bullock, s katero sta bila poročena pet let. "Res je, prevaral sem ženo, a sem to priznal, prevzel odgovornost in se opravičil. To je konec zgodbe," je marca leta 2017 za Daily Mail povedal mehanik in dodal: "Če potegnemo črto, varajo tako moški kot ženske. To je del življenja."