Nekdanjega moža Sofie Vergara opazili v družbi 13 let mlajše igralke

Nekaj manj kot dva meseca za tem, ko sta Joe Manganiello in Sofia Vergara sporočila, da se ločujeta, so zvezdnika franšize Vroči Mike opazili v družbi 13 let mlajše igralke Caitlin O'Connor. Zvezdnik in njegova spremljevalka sta bila skupaj v fitnesu, fotografi pa so ju ujeli med tem, ko sta se drug ob drugem sprehodila do Manganiellovega avtomobila, kjer je on sedel na voznikov sedež, mlada igralka pa na sovoznikovega.