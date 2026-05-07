Nekdanjemu princu Andrewu grozil moški s smučarsko masko

V življenju nekdanjega princa Andrewa nikakor ne kaže, da bo kaj kmalu posijalo sonce, saj se brat kralja Karla v zadnjem času srečuje samo s slabimi stvarmi. Nedavno je bil tako deležen grožnje s strani neznanega moškega, skritega za smučarsko masko, ki ga je z raznimi žaljivimi vzkliki želel spraviti v slabo voljo.

Po poročanju The Telegrapha se je incident zgodil v sredo, 6. maja, ko je bil 66-letnik v družbi varnostnikov na sprehodu v bližini svojega novega doma v Sandringhamu. Sprehajal je pse, ko se mu je začel približevati avtomobil, ki ga je vozil moški z masko. Ko je bil od Andrewa oddaljen približno 50 metrov, naj bi začel močno kričati nanj in mu groziti. Nekdanji princ se je v spremstvu varnostnika nato hitro odpravil proti svojemu avtomobilu in se odpeljal. Po poročanju tujih medijev se je sprehajal na javnih zemljiščih v bližini Royal Parkland Sandringham, blizu nepremičnine Marsh Farm, kjer zdaj živi.

Buckinghamska palača dogodka še ni komentirala. Osnovne informacije o dogodku je z javnostjo delila policija Norfolk, ki je razkrila, da so osumljenca že aretirali zaradi suma kaznivega dejanja javnega reda in posedovanja žaljivega orožja. "Odpeljali so ga v policijski preiskovalni center King's Lynn zaradi zasliševanja in ostaja v priporu," je še zapisano v uradni izjavi.