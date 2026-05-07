Tuja scena

Nekdanjemu princu Andrewu grozil moški s smučarsko masko

Sandringham, 07. 05. 2026 21.47 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Princ Andrew

Nad nekdanjega princa Andrewa se v zadnjem času resnično zgrinjajo samo temni oblaki. Brat kralja Karla, ki je zaradi svojih povezav z Epsteinom še vedno vključen v več preiskav, se je na svojem posestvu v Sandringhamu srečal z grožnjo moškega, skritega za smučarsko masko. Po poročanju tujih medijev so osumljenca že prijeli.

V življenju nekdanjega princa Andrewa nikakor ne kaže, da bo kaj kmalu posijalo sonce, saj se brat kralja Karla v zadnjem času srečuje samo s slabimi stvarmi. Nedavno je bil tako deležen grožnje s strani neznanega moškega, skritega za smučarsko masko, ki ga je z raznimi žaljivimi vzkliki želel spraviti v slabo voljo.

Nad nekdanjega princa Andrewa se v zadnjem času zgrinjajo samo temni oblaki.
FOTO: Profimedia

Po poročanju The Telegrapha se je incident zgodil v sredo, 6. maja, ko je bil 66-letnik v družbi varnostnikov na sprehodu v bližini svojega novega doma v Sandringhamu. Sprehajal je pse, ko se mu je začel približevati avtomobil, ki ga je vozil moški z masko. Ko je bil od Andrewa oddaljen približno 50 metrov, naj bi začel močno kričati nanj in mu groziti. Nekdanji princ se je v spremstvu varnostnika nato hitro odpravil proti svojemu avtomobilu in se odpeljal. Po poročanju tujih medijev se je sprehajal na javnih zemljiščih v bližini Royal Parkland Sandringham, blizu nepremičnine Marsh Farm, kjer zdaj živi.

Princ Andrew in kralj Karel
FOTO: Profimedia

Buckinghamska palača dogodka še ni komentirala. Osnovne informacije o dogodku je z javnostjo delila policija Norfolk, ki je razkrila, da so osumljenca že aretirali zaradi suma kaznivega dejanja javnega reda in posedovanja žaljivega orožja. "Odpeljali so ga v policijski preiskovalni center King's Lynn zaradi zasliševanja in ostaja v priporu," je še zapisano v uradni izjavi.

Nepriljubljeni član kraljeve družine, ki je stalno pod drobnogledom zaradi preiskav v zvezi z Epsteinom, se je v Marsh Farm preselil aprila, saj ga je lastni brat izselil iz Royal Lodge, njegovega nekdanjega prebivališča v parku Windsor Great Park. Oktobra lani mu je tudi odvzel kraljeve naslove, obenem pa naj bi mu zmanjšal letni osebni dodatek in prenehal plačevati za njegovo osebno varnost.

princ andrew grožnja smučarska maska napad aretacija

