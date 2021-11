Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz sina poimenoval Konstantin

V komentarjih so mu sledilci še enkrat čestitali za rojstvo sina in sporočili, da jim je všeč ime, ki sta ga z ženo izbrala.

Sebastian Kurz je na Instagramu objavil prvo fotografijo s svojim novorojenim sinom in razkril njegovo ime. "Hvala vsem za čestitke ob rojstvu sina Konstantina. Zelo smo veseli in uživamo skupaj," je Kurz zapisal v opisu fotografije, na kateri z ženo drži sina za roko.

Spomnimo, da sta Sebastian in njegova žena Susanne Thier v soboto zjutraj postala starša. Ob tej priložnosti je Kurz na Instagramu podal pisno izjavo. "Presrečna sva in zelo hvaležna. Susane in najin otrok sta dobro. Veseliva se najinih skupnih čudovitih nalog in prvega božiča v troje," je sporočil ponosni očka.