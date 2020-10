Prvo srečanje nekdanjega belgijskega kralja in nove princese po sodni bitki

Belgijski dvor je delil fotografijo, na kateri so nekdanji belgijski kralj, njegova soproga Paola in Delphine. Pravijo, da so se prvič uradno srečali in začeli novo poglavje. "Po pretresih, trpljenju in nastalih ranah je čas za odpuščanje, celjenje ran in spravo. Skupaj smo se odločili, da uberemo novo pot. Ta pot bo zahtevala veliko potrpljenja in truda, vendar smo tej odločitvi predani," so zapisali v skupni izjavi.