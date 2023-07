Nekdanji bobnar skupine Bijelo dugme: Strašno me boli, čakam na operacijo

"Trenutno sem na stranišču, kadim, ker je edino tam to dovoljeno. Sem na urgenci, na kardiovaskularni kliniki. Čakam na operacijo. Še vedno čakam slikanje pljuč in srca. Vse ostalo sem naredil," je dejal Milić Vukašinović. Dodal je, da to traja že 15 dni in ima še vedno strašne bolečine v levi nogi, od kolena do stopala.