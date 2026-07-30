Nekdanji član ekipe Jareda Leta: Ni dober človek. Nima duše

"Ni dober človek. Za njegovimi očmi ni nobene duše," je o Jaredu Letu povedal nekdanji kolega, ki je pred časom bil z njim na eni izmed turnj skupine 30 Seconds to Mars . "Med delom z njim je oddajal grozno energijo, ob njem pa so se ljudje počutili nelagodno. Z njim je bilo vedno težko govoriti, če se je sploh potrudil govoriti z nami," je povedal vir.

Z oskarjem nagrajenega igralca, ki je znan po filmih Odred odpisanih, Rekviem za sanje in Tron: Ares , je v novem dokumentarcu z naslovom Jared Leto: Hollywood's Dark Secret , 10 žensk obtožilo spolnih zlorab. Domnevne zlorabe naj bi se zgodile med leti 2002 in 2016, štiri, ki se predstavljajo s psevdonimi Isabel, Alex, Clara in Etta , pa so bile takrat mladoletne.

Dodal je, da je imel Leto med turnejo nenavadne prošnje za člane ekipe, ki so morali zanj in za njegovo ogrinjalo vedno pridržati in odpirati vrata, kar bi lahko brez težav naredil zvezdnik sam. "Ljudje, ki so ga poznali več let, so govorili, da je njegov odnos do žensk težaven. Vsi, ki delajo v glasbeni industriji, so vedeli, da se bo nekega dne moral zagovarjati," je še dejal vir.

Prvi incident naj bi se zgodil leta 2002, ko je bila Isabel stara 17 let, pevec pa naj bi jo spolno zlorabil v kopalnici nekega motela. Štiri leta pozneje naj bi imel oskarjevec spolne odnose s takrat 17-letno Claro, pogovora o starosti pa naj bi se izogibal. 19-letni Alex naj bi z zlatim globusom nagrajeni igralec v hotelski sobi grozil s spolnim napadom, leto pozneje pa naj bi v spolne odnose skušal prepričati tudi takrat 16-letno Etto, ki je prejemala njegove klice.

Ženska, ki se predstavlja kot Taylor, je zatrdila, da naj bi imel Leto neprimerne komentarje o njenem dekolteju, ko je delil avtograme na nekem glasbenem festivalu, čeprav je bila v spremstvu mame, varnostnika pa naj bi prosil, da jo v njegovem imenu povabi v zaodrje.

V dokumentarcu pa niso spregovorile le ženske, temveč tudi moški, ki so bili člani Letove ekipe, ki so dejali, da jim je bilo ob zvezdnikovih interakcijah z najstnicami nelagodno, namignili pa so tudi, da jih je pevec pogosto vabil v zaodrje, kjer je imel svojo garderobo ali v snemalni studio, ki ga je imel v hiši.

Zvezdnik je obtožbe zanikal in v izjavi za Page Six dejal: "Nikoli v življenju nisem nikogar spolno zlorabil."