Nekdanji član skupine One Direction s shujšanim obrazom prestrašil oboževalce

Liam Payne, nekdanji član skupine One Direction, se je nedavno udeležil premiere dokumentarnega filma o svojem prijatelju in nekdanjem članu skupine Louisu Tomlinsonu. S svojo podobo na rdeči preprogi pa je povsem šokiral in celo prestrašil številne svoje oboževalce. Zvezdnik, ki se je dogodka udeležil s svojim dekletom, je namreč vidno shujšan, najbolj pa se mu to pozna na obrazu, saj so njegove linije bolj ostre oziroma izrazite.

Nekdanji član skupine One Direction Louis Tomlinson je pred kratkim predstavil svoj dokumentarni film z naslovom All of Those Voices. Na premiero je povabil tudi svojega prijatelja in nekdanjega sočlana skupine Liama Payna, ki se je dogodka z veseljem udeležil. A več pozornosti kot Louis je bil po dogodku deležen Liam, ki je s svojo podobo zelo presenetil oboževalce.

icon-expand Liam Payne se je udeležil premiere svojega prijatelja Louisa Tomlinsona. FOTO: Profimedia

29-letni pevec, ki se je premiere udeležil s svojim 23-letnim dekletom Kate Cassidy, je mnoge pustil odprtih ust, ko se je vidno shujšan sprehodil po rdeči preprogi. Sprememba se najbolj pozna na njegovem obrazu, saj so njegove čeljusti veliko bolj izrazite, ličnice pa izredno napete.

icon-expand Oboževalci je prestrašil s svojim shujšanim obrazom. FOTO: Profimedia

Po dogodku so se na spletu oglasili mnogi zvezdnikovi oboževalci, ki so bili nad njegovim shujšanim obrazom šokirani, nekatere pa je celo prestrašil. "O moj bog, kaj se je zgodilo z Liamom?" se je spraševal eden, drugi pa se je pošalil, da imata z dekletom zagotovo zmenke na lepotni kliniki, kjer jima vbrizgajo botoks in druga polnila. "Je poskusil trend odstranjevanja maščobe iz ličnic?" so se dalje spraševali oboževalci.

icon-expand Liam Payne je imel pred letom dni veliko bolj poln obraz. FOTO: Instagram

Nekateri izmed njih pa so pevcu stopili v bran. "Njegov obraz je še vedno popoln," je zapisal eden, drugi pa je dodal, da je bil 29-letnik prej napihnjen zaradi alkohola in tablet. "Zdaj je to opustil, kar se mu pozna na obrazu," je še dodal.

