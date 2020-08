Nekdanji član skupine One Direction se je po dveh letih zaročil s šest let mlajšo

26-letni glasbenik je za to priložnost nosil črne hlače in zlato srajco z vzorcem, medtem ko je njegova draga nosila črno obleko ter usnjeno jakno. Zaročila sta se med izolacijo, februarja pa so nekateri viri celo trdili, da sta se potiho razšla. A, kot kaže, je šlo zgolj za govorice. Njun prijatelj je povedal, da sta si vzela čas zase: " Maja in Liam sta vsekakor še v razmerju in skupaj sta zelo srečna. Oba sta se v zadnjem času umaknila z družbenih omrežjih in raje uživala v družbi drug drugega, ne da bi bila v središču pozornosti. "

Liam Payne in Maya Henry sta se zaročila, ekskluzivno poroča portal Daily Mail . Zaročenca sta si privoščila romantičen zmenek, paparaci pa so ju ujeli na ulici, ko sta zapuščala londonsko restavracijo Novikov. Največ pozornosti je seveda pritegnil ogromni diamantni kamen, ki se je bleščal na Mayini roki. Po poročanju omenjenega portala je zvezdnik globoko segel v žep in zanj odštel tri milijone angleških funtov (približno 3,4 milijona evrov). Vir je povedal, da je bodoča nevesta tekom večera ponosno razkazovala svoj prstan.

Liam in Maya sta se za več mesecev umaknila iz javnosti, saj so jo po dolgem času opazili šele poleti. Junija sta se udeležila londonskih protestov za pravice temnopoltih pod sloganom'Black Lives Matter'. Opazili pa so ju tudi na ulicah angleške prestolnice, ko sta si privoščila romantično kosilo ali večerjo ter se držala za roke.

Govorice, da sta par, so se prvič pojavile avgusta 2018, in sicer kmalu po tem, ko se je Liam razšel s 37-letno pevkoCheryl, s katero ima tri leta starega sina Beara. Prvič sta se sicer spoznala leta 2015, ko se je takrat 15-letna Maya udeležila dogodka 'meet and greet', kjer je kot velika oboževalka spoznala člane skupine One Direction. Liam se je šele lani septembra med promocijo svojega singla Stack It Up opogumil in javno spregovoril o svoji novi ljubezni.