Nekdanji član skupine One Direction zaradi vnetja ledvic odpovedal turnejo

"S težkim srcem vam moram povedati, da nimamo druge izbire, kot da preložimo mojo prihajajočo turnejo po Južni Ameriki," je video, ki ga je objavil na svojem Instagramu , začel Liam Payne . "Prejšnji teden sem bil v bolnišnici zaradi resne okužbe ledvic, česar ne bi želel nikomur, in zdravniki so mi predpisali, da moram zdaj počivati in okrevati," je še nadaljeval in s tem oboževalcem pojasnil razlog za odpoved turneje.

Nekdanji član skupine One Direction je v posnetku priznal, da se je nastopov zelo veselil in da mu je žal, da mora turnejo, ki naj bi se začela 1. septembra, prestaviti. "Zelo sem se veselil, da se vidimo. Vsem, ki ste kupili vstopnice, se opravičujem. Res mi je žal," je povedal in dodal, da si z ekipo prizadevajo, da čim prej najdejo nove datume za koncerte. "Za zdaj vam bomo vrnili denar, a bodite pozorni na nove datume. Hvala za vso ljubezen in podporo in veselim se, da se kmalu vidimo," je še zaključil.