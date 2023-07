'Nekdanji član skupine' Roger Federer na odru s skupino Coldplay

Roger Federer očitno ni le eden najboljših teniških igralcev na svetu, temveč v sebi skriva tudi glasbeni talent, ki pa ga je precej dolgo skrival. Pretekli vikend je tako navdušil polno dvorano v Zürichu, kjer se je na odru pridružil skupini Coldplay in jim pomagal pri izvedbi njihove uspešnice Don't Panic. Nad njegovim nastopom ni bilo navdušeno le občinstvo, ampak tudi člani skupine, s pevcem Chrisom Martinom na čelu, ki je kriv, da je zvezdnik sploh stopil na oder.

Roger Federer se je lani septembra umaknil s teniških zelenic in vse od takrat uživa v zasluženem športnem pokoju. Zvezdnik ima sedaj končno več časa tudi za kaj drugega kot zgolj za treninge ali tekme in tako si je nedavno privoščil obisk koncerta skupine Coldplay, ki pa ga ni zgolj opazoval iz VIP lože - teniški as je na odru s skupino celo nastopil.

"Leta 1996 smo imeli pet članov v skupini, peti član je igral na ropotuljo. Z nami je bil tri mesece, nato pa se je odločil, da nas zapusti in postane eden najboljših tenisačev na svetu. Ampak danes je tukaj z nami, da bo ponovno zaigral na ropotuljo, naš prvotni član skupine, gospod Roger Federer," je 41-letnega športnika napovedal pevec skupine Chris Martin. Nato je Federer stopil na oder in z igranjem ropotulje v pesmi Don't Panic navdušil občinstvo. Posnetek tenisača na odru z britansko zasedbo v švicarskem Zürichu je takoj preplavil družbena omrežja, na svojem Instagram profilu pa ga je delila tudi skupina. "Je sploh kaj, kar ta človek ne more narediti? Hvala, ker si se vrnil nazaj k nam," so zapisali ob posnetek, Roger pa je v komentarje zapisal, da je bila to noč za spomine.

Kasneje je tudi sam delil utrinke iz koncerta, za opis pa si je izposodil kar naslov ene od pesmi skupine. "Avantura življenja," je pripisal ob galerijo fotografij in posnetek njegovega sodelovanja na odru. V komentarjih so ga člani skupine pohvalili, da je bil odličen na ropotulja. Iz fotografij je razvidno, da je teniški as na koncertu v svoji domovini užival skupaj s svojo 45-letno ženo Mirko Federer, pred nastopom pa sta se oba družila s člani skupine, ki jo poleg pevca Martina sestavljajo še kitarist Jonny Buckland, basist Guy Berryman in bobnar Will Champion.