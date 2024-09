Nekdanji članici zasedbe Fifth Harmony po šestih letih ponovno skupaj

Pevka Camila Cabello je na svojem Instagram profilu delila galerijo fotografij z modne revije v sklopu francoskega tedna mode. Pozornost uporabnikov je najbolj pritegnila fotografija, na kateri je Camila v družbi pevke Normani , s katero sta kariero pričeli graditi v dekliški skupini Fifth Harmony .

"Oh, kako luštkano, skupaj z Normani," so se zvrstili komentarji posameznikov, ki so bili veseli, da pevki prvič po letu 2018 zopet vidijo skupaj.

Spomnimo, Camila in Normani sta bili v javnosti skupaj nazadnje videni leta 2018. Camila je sicer skupino zapustila že leta 2016, leto kasneje pa je na daljši odmor brez datuma povratka odšla še preostala četvorka. Kljub temu da je bilo v času neuradnega razdora skupine nekaj vroče krvi med članicami, so pevke v preteklosti že izkazale podporo druga drugi, predvsem takrat, ko je katera izmed njih izdala solo glasbo.

Tako Normani kot Camila sta izdali že več hitov, v intervjujih pa sta obe pojasnili, da sta čutili, da sta pripravljeni na ustvarjanje glasbe po njunem okusu in ne okusu skupine.