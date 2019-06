Nekdanji detektiv razkril, koga sumi za umor Tupac Shakurja

Primer še vedno buri duhove, v 23 letih od njegove smrti pa so v javnosti zaokrožile različne zgodbe in teorije zarote, med katerimi so se pojavile tudi špekulacije, da glasbenik pravzaprav sploh ni umrl.

Detekiv Kading je pred kratkim za Today Australia spregovoril o tem, zakaj vidi Andersona kot glavnega osumljenca in pojasnil, da je primer v resnici že razrešen: ''Anderson in Tupac sta se sprla na večer, ko je bil slednji umorjen. Po njunem prepiru je Orlando zbral člane svoje tolpe in se z njimi vrnil nazaj, kjer se je tudi zgodil napad. V resnici primer sploh ni zapleten ali skrivnosten, največ duhov burijo razne teorije zarote.''

A Kadingovo mnenje ni dovolj, da bi se primer zaključil. Po 23 letih namreč še vedno ostaja odprt, zvesti Tupacovi oboževalci in komentatorji pa so ob raznih teorijah zarote izpostavili še eno nenavadno zanimivost: podobnost med 'osumljencem' in umorjenim. Na družbenih omrežjih so tako zaokrožila mnenja, da sta si bila pokojna glasbenika podobna kot jajce jajcu. ''Najbolj nora stvar pri vsem tem je, da je Anderson izrezan Tupac'', ''Noro, kako zelo sta si Orlando in Tupac podobna ... '' To je le nekaj izmed komentarjev s strani uporabnikov Twitterja, ki so svoje objave v večini primerov označili tudi z oznakami #WhoShotBiggieAndTupac.

V dokumentarnem filmu, ki govori o Tupacovem življenju in načinu njegove smrti, je bil izpostavljen tudi Suge Knight, nekdanji direktor glasbene založbe Death Row, ki naj bi dal ukaz za Tupacov umor. Slednji je pravzaprav med tistimi, ki dvomijo, da je Shakur v resnici mrtev. O svoji vpletenosti v njegov umor pa je pred leti dejal: ''Ko sem odhajal iz bolnišnice, so naju s Pacom videli skupaj, nasmejana. Ne razumem, kako in zakaj bi se dober odnos pretvoril v tako slabega.''