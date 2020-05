Nekdanji dvorni uslužbenec: Kraljica se je v Obamo kar malo zaljubila

Kraljica je Barracka in njegovo ženo Michelle v svojem domu gostila leta 2011 in 2016. Med obiskom naj bi stkala tesno prijateljstvo z nekdanjo prvo damo. Kraljico so pred leti celo fotografirali objeto z Michelle, kar je naletelo na kar nekaj kritik, saj je to hud prekršek kraljevega protokola. Prijateljstvo je potrdila tudi nekdanja zaposlena Angela Kelly, ki je kraljici pomagala pri izbiri oblek. Njun odnos je opisala kot takojšnjo obojestransko naklonjenost, polno topline. "V resnici je bilo popolnoma naravno, da je kraljica pokazala tako veliko navdušenje nad žensko Michellinega kova," je v svoji knjigi zapisala Kellyjeva.