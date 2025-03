Nekdanji Eminemov uslužbenec prodajal njegovo neizdano glasbo

Nekdanji studijski inženir je bil obtožen kraje Eminemove neizdane glasbe in njene spletne prodaje. Tožilci FBI pravijo, da je bilo več kot 25 raperjevih pesmi distribuiranih ali predvajanih na spletu brez soglasja zvezdnika ali glasbene založbe. Po poročanju Sky News naj bi bil 46-letni Joseph Strange iz Michigana obtožen kršitve avtorskih pravic in kraje. Zvezna državna tožilka ZDA Julie Beck je dejala, da se moški, ki je leta 2021 izgubil službo v Eminemovem studiu, lahko sooči z do 15 leti zapora, če bo obsojen po obeh točkah. Obtožbe zanika.

V pisni izjavi je navedeno, da je bila glasba shranjena na trdih diskih, ki so bili zaščiteni z geslom in so se nahajali v studijskem sefu. Zaposleni v studiu so januarja letos prijavili krajo FBI, ker naj bi se še neobjavljena glasba pojavljala na različnih spletnih mestih, kot sta Reddit in YouTube. Datoteke naj bi bile prenesene s trdega diska, ko je bil Strange zvočni inženir v studiu.

Kanadski državljan, ki je uporabljal vzdevek Doja Rat, je preiskovalcem povedal, da je od Strangea kupil 25 neizdanih pesmi za približno 50.000 dolarjev (46.077,00 evrov) v bitcoinih. Doja Rat je dodal, da je denar zbral s pomočjo skupine oboževalcev zvezdnika ter razkril, da je Strange poleg tega skušal prodati še nekaj Emineovih rokopisnih besedil. Še ena skupina oboževalcev pa naj bi kupila nekaj pesmi za približno tisoč evrov.

Odvetnik obtoženca pravi, da je obtoženec oče dveh otrok z desetletnimi izkušnjami v glasbeni industriji. "Zadevo bomo obravnavali v sodni dvorani in zelo zaupamo sodnikom našega okrožja," je povedal po poročanju omenjenega medija.