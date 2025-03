Nekdanji evrovizijski zmagovalec se ločuje, njegova žena prekinila molk

Nekdanji zmagovalec tekmovanja za Pesem Evrovizije Måns Zelmerlöw je po poročanju tujih medijev vložil zahtevo za ločitev od svoje žene Ciare Janson , s katero sta bila poročena pet let. Molk je zdaj prekinila pevčeva žena, ki je na družbenem omrežju Instagram zapisala, da je predolgo ostala tiho in ščitila nekdanjega partnerja.

Månsova ekipa je izjavo o ločitvi, kot je zapisala, v javnost poslala brez njenega soglasja, zato je zdaj predstavila svojo plat zgodbe."Da ustavim ugibanja – vlogo za razvezo sem vložila v Združenem kraljestvu, da bi ločitev ostala zasebna. Kot kaže, to ni več mogoče, zato se mi zdi pomembno, da povem svojo resnico in se postavim po robu," je začela svoj zapis.

"Moji otroci so in vedno bodo moja prioriteta. Storila bom vse, da jih zaščitim in da bom mati, ki si jo zaslužijo. Ne morem dopustiti, da moja družina živi v sovražnem okolju in da je izpostavljena zlorabam drog, čustveni in fizični zlorabi ter neskončni nezvestobi," je zapisala. Ob tem je Månsu zaželela le najbolje in da poišče pomoč, ki jo potrebuje. Izrazila je tudi hvaležnost za podporo v težkih časih.