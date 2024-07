Nekdanji fant Heidi Klum po tiho pred oltar z manekenko Heleno Althof

Vito Schnabel, trgovec z umetninami in nekdanji fant Heidi Klum, je poročen. 37-letnik se je pred dnevi poročil z 21-letno manekenko Heleno Althof, par pa si je večno zvestobo obljubil na manjši zasebni poroki, ki se je nista udeležila niti njegov slavni oče Julian in sestra Stella, kljub temu pa je par povabil nekaj zvezdniških prijateljev, ki so ju pospremili na skupno življensko pot.

Vito Schnabel, ki je še do nedavnega veljal za enega najbolj zaželenih newyorških samskih moških, je uradno oddan. 37-letnik, ki se je v preteklosti sestajal s številnimi zvezdnicami, je pred dnevi stopil pred oltar, kjer je večno zvestobo obljubil 21-letni manekenki Heleni Althof.

Vito Schnabel in Helena Althof sta se poročila. FOTO: Profimedia icon-expand

Poročna slovesnost je bila v ožjem krogu, ki so se je med drugimi udeležili ustanovitelj revije Rolling Stone Jann Wenner, Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner, umetnik Rashid Johnson in zbirateljica umetnin Aby Rosen. Kot je poročal portal Wet Paint, naj bi imeli svatje le teden dni časa, da potrdijo prisotnost na poročnem sprejemu, na vabilih pa naj bi bila risana junaka Mickey in Minnie Mouse. "Na pogled je delovalo kot vabilo na otroški rojstni dan," pa je za Page Six povedal vir. Sprejem je bil v dvorcu, ki ga je Schnabel kupil leta 2019, njegova žena pa je na družbenem omrežju pozneje delila nekaj utrinkov, iz katerih je razvidno, da so gostom postregli suši in kaviar, poročna torta pa bila krvavo rdeče barve s pentljo na vrhu.

Vito Schnabel z Amber Heard FOTO: Profimedia icon-expand

Par se je spoznal med križarjenjem na jahti nekdanjega zaročenca pevke Mariah Carey, poslovneža Jamesa Packerja. Manekenka naj bi bila takrat stara šele 19 let, Vito pa jih bo čez mesec dopolnil 38. Kljub temu da so ga v preteklosti povezovali s številnimi zvezdnicami, med katerimi so bile tudi Amber Heard, Irina Shayk in Heidi Klum, pa je to njegov prvi zakon.

