Nekdanji fant Katie Holmes pričakuje prvega otroka z novo partnerico

"Pol mene in pol tebe," je na Instagramu zapisal kuhar Emilio Vitolo , ki ga je javnost spoznala v času ljubezenske romance s Katie Holmes . "Dobila bova deklico," je ob fotografijah z nosečo partnerico Sammy Piccininni , še dodal.

35-letni kuhar, ki bo očka prvič, je objavil fotografije, na kateri objema svoje dekle, v roki pa držita fotografijo iz ultrazvoka. Dodal je še fotografijo modro-roza torte, na kateri piše Ona ali on, ki razkriva, da sta na praznovanju izvedela tudi spol otroka. Bodoči očka ima sicer že izkušnje kot stric, saj je njegov mlajši brat Anthony leta 2021 dobil deklico. "Ant, tako sem ponosen na osebo, kakršna si, kot oče pa boš navdušil," je lani na Instagramu zapisal Emilio in se bratu zahvalil za čudovito nečakinjo.

Katie Holmes in Emilio Vitolo

Emilio in Katie sta hodila leto dni, maja 2021 pa sta še razšla. Čeprav 44-letna igralka vse od ločitve od Toma Cruisa , s katero imata hčerko Suri , ni razkrivala preveč podrobnosti iz svojega zasebnega življenja, sta bila s kuharjem velikokrat opažena na skupnih izletih, ujeli so ju celo med poljubljanjem.

Kuhar je bil v zvezdnico, ki je nekaj časa hodila z igralcem Jamiejem Foxxom, zelo zaljubljen, saj ji je ljubezen večkrat izkazal tudi z objavami na družbenih omrežjih in jo opisoval kot neverjetno, prijazno in lepo osebo. Katie se je pred kratkim razšla z glasbenikom Bobbyjem Wootenom III., s katerim je hodila od aprila do decembra leta 2022.