Nekdanji fant Taylor Swift o borbi v Ukrajini: Pripravljen sem bil umreti.

"Vem, da ta zgodba prihaja na dan, zato želim predstaviti svojo plat in s tem spodbuditi druge k ukrepanju. Tako kot mnoge, je tudi mene globoko ganilo to, kar sem videl, da se je v zadnjem letu dogajalo v Ukrajini," je na svoj Instagram profil zapisal Kennedy. " Želel sem pomagati. Ko sem slišal za ukrajinsko mednarodno legijo, sem vedel, da je to to. Naslednji dan sem šel na veleposlaništvo in se prijavil."

Conor, sin Roberta F. Kennedy ml., je svojo identiteto v Ukrajini razkril le eni osebi. "Nisem želel, da bi moja družina ali prijatelji skrbeli, in nisem želel, da me tam obravnavajo drugače. Ko sem vstopil, nisem imel nobenih vojaških izkušenj in nisem bil dober strelec, vendar sem lahko nosil težke stvari in sem se hitro učil. Tam sem bil pripravljen tudi umreti. Tako so se kmalu dogovorili, da me pošljejo na severovzhodno fronto."

Njegov čas v Ukrajini ni bil dolg, vendar je v tem času videl in občutil veliko. "Strašljivo je," je priznal, a ob tem dodal, da so dobra in pogumna dela v življenju ključnega pomena. "Vem, da imam srečo, da sem se vrnil, vendar bi bil ponovno pripravljen tvegati."

V nadaljevanju zapisa je 28-letnik ponudil dodatni vpogled v dogajanje na bojni fronti. "Ta vojna je, tako kot vse druge, grozljiva. Ljudje, ki sem jih srečal, so bili najpogumnejši, kar sem jih kdaj poznal. Moji kolegi legionarji - ki so prihajali iz različnih držav, okolij, ideologij - so pravi borci za svobodo, tako kot državljani, ki sem jih poznal, od katerih so mnogi izgubili vse v svojem dolgem boju proti oligarhiji in za demokracijo."

Na koncu zapisa je opozoril, da bo ta vojna ključna za usodo demokracije v tem stoletju ter da je na Zahodu nujno potrebno, da se o njej več govori. Ob tem je vse svoje sledilce pozval, naj tudi osebno poskrbijo za pomoč ukrajinskemu ljudstvu ali na fronti ali pa s humanitarno pomočjo. Poudaril je, da v tej vojni Ukrajinci niso sami.