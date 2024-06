Nekdanji fant Taylor Swift se je zaročil z novim dekletom

Novico o zaroki je v oddaji Loose Women potrdila tudi pevčeva mama Denise Welch . "Že nekaj tednov vem, da se je Matty zaročil. Nato sta šla k svojima prijateljema Charliju in Georgeu v New York in zjutraj sem se zbudila in ugotovila, da sta to objavila na Instagramu," je povedala igralka in dodala: "Ne bi mogla biti bolj navdušena. Ne bi mogla biti bolj srečna – ona je vse, kar bi si želela od snahe. Navdušena sem."

Zvezdnika sta očitno zaročena že nekaj časa, a novice nista obešala na veliki zvon. Manekenko so s prstanom na roki sicer opazili že konec maja, zaroko pa sta potrdila šele nedavno. 35-letnika in 26-letnico so fotografi prvič ujeli skupaj septembra lani, ko sta se poljubljala in objemala med sprehajanjem po ulicah New Yorka. Nekaj dni kasneje so ju ujeli tudi na dogodku v Brooklynu in kmalu je pevec potrdil, da je v zvezi.