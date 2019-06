Nekdanji frontman skupine Oasis trpi za artritisom

46-letni Liam Gallagher, pevec nekdanjega rock banda Oasis je v intervjuju za Q Magazine razkril, da trpi za artritiom v kolkih in da so bolečine tako močne, da se je odločil pomoč poiskati v alternativni medicini. Kljub temu je na svojevrsten način pripomnil, da je celotna akupunkturna terapija precej''rock 'n' roll.''

O svojem akupunkturistu je 46-letnik na zabaven način dejal: ''Ta tipček je mega, ne gre za to ... Dobiva igle in jih kar potiska notri. Omili bolečino, a se ta vedno znova vrača. Akupunktura je super, vsaj igle. Prepričam se, da sem še vedno v rock 'n' rollu.''

Zdravniki so mu po postavljeni diagnozi odsvetovali tek, ker naj bi ta le stopnjeval že tako hude bolečine in vplival na poslabšanje trenutnega zdravstvenega stanja.

Na velika platna prihaja dokumentarni film Liam Gallagher: As It Was

Na velika platna bo predvidoma 6. junija letos izšel dokumentarni film Liam Gallagher: As It Was. V napovedniku težko pričakovanega dokumentarca je svojega brata Noelaokrivil za razpad zasedbe Oasis in dejal, da se ''sovražita z razlogom.''

Glasbena skupina Oasis bila ustanovljena leta 1991 in je v devetdesetih letih posnela kopico uspešnic – osem izmed njih pa se je zavihtelo na vrh britanskih glasbenih lestvic. Po celem svetu so prodali več kot 70 milijonov albumov, leta 2009 pa sta se brata Noel in Liam Gallagher, ki sta bila tudi najpomembnejša člana zasedbe, hudo sprla. Noel je kmalu napovedal svoj umik iz zasedbe, Liam pa je odvrnil, da bo skupina delovala še naprej, a pod drugim imenom. Leto 2010 je bilo leto, v katerem je skupina tudi dokončno ugasnila.