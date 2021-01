Nekdanji izbranec naše misice Juan Diego po skoku s padalom šel na kolena

Šel je na kolena, ob njem pa je bil izdelan ogromen napis Marry Me, kar v prevodu pomeni Poroči se z mano, zraven pa še rdeče srce. Renata ni niti za sekundo oklevala, stekla v njegov objem in ga poljubila. Presrečni Juan ji je nataknil prstan in na ves glas zavpil: " Rekla je DA. ''

Juan Diego Covarrubias in njegova izbranka, deset let mlajša Renata Haro, sta zvezo začela junija 2019. Novembra sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico, da sta postala starša deklice Renate , ki je ime dobila po mami . Deklici sta ustvarila tudi svoj profil na Instagramu, kjer vestno delita njene fotografije.

Mehiški igralec Juan Diego Covarrubias sicer snema novo telenovelo Vencer el Desamor.Pred leti je bil v zvezi s slovensko misico Kim Rebecco Lekše, s katero je obiskal tudi Slovenijo. Juan se je 2019 ločil od žene Edne Monroyin se za nekaj mesecev zavil v molk. Zvezdnik telenovel je pozneje pojasnil, da ločitve ni želel javno komentirati, ker je njegov oče zbolel za rakom in so ga hospitalizirali. To ga je zelo prizadelo in energijo je raje vlagal v njegovo okrevanje. Igralcu je med očetovo boleznijo ob strani stala Renata Haro, ki je hitro osvojila igralčevo srce. Juanov oče je nato izgubil bitko z boleznijo, a je pred smrtjo sinu povedal, da je ona prava zanj.