Nekdanji izbranec naše misice Juan Diego postal očka

Juan Diego Covarrubias in njegova izbranka, 10 let mlajša Renata Haro, ki sta zvezo začela junija lani, sta na družbenih omrežjih sporočila veselo novico. Postala sta starša deklice Renate, ki je ime dobila po mami.

"Tukaj je Renata Covarrubias Haro. Prišla je, da najino življenje korenito spremeni, jasno da na bolje.Iskreno, nisem dojel, ko so mi starši govorili, da ko bom imel svoje otroke, bom razumel, kako zelo me imajo radi. Zdaj, ko je Renata končno z nami, to že občutim in popolnoma razumem. Ne bi mogla biti bolj srečna, da jo poznava in drživa v naročju ter jo obsujeva z ljubeznijo in veliko poljubi. Hvala vsem za vašo podporo, skrb in ker ste nama dali toliko ljubezni. Pošiljam poljubčke in močan objem! " je pod prvo družinsko fotografijo zapisal presrečni očka, 33-letni Juan Diego.